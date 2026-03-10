நியூயோர்க் மேயர் இல்லம் அருகே குண்டு வீச முயன்ற இரண்டு இளைஞர்கள் கைது

அமெரிக்காவின் நியூயோர்க் நகரில் உள்ள கிரேசி மாளிகை அருகே குண்டு வெடிக்கச் செய்ய முயன்றதாகக் கூறப்படும் இரண்டு இளைஞர்கள் மீது பயங்கரவாத குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
18 வயதான எமிர் பாலாட் மற்றும் 19 வயதான இப்ராஹிம் கயுமி என்ற இளைஞர்கள் இந்தச் சம்பவத்துடன் தொடர்புடையவர்கள் என பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
அவர்கள் இஸ்லாமிய அரசு அமைப்பின் பிரசார வீடியோக்களால் தூண்டப்பட்டு இந்தத் தாக்குதலை திட்டமிட்டதாக விசாரணையில் கூறியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சம்பவம் கடந்த சனிக்கிழமை மேயர் ஜோஹ்ரான் மம்தானி வசிக்கும் இல்லம் அருகே நடைபெற்ற ஒரு எதிர்-இஸ்லாம் போராட்டத்தின் போது நடந்தது.
சந்தேக நபர்கள் இரண்டு வெடிகுண்டுகளை அங்கு வெடிக்கச் செய்ய முயன்றதாகவும், மேலும் அவர்களின் காரில் மூன்றாவது குண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும் பொலிஸார் தெரிவித்தனர். ஆனால் அந்த வெடிகுண்டுகள் திட்டமிட்டபடி வெடிக்கவில்லை.
சம்பவத்தின் வீடியோவில், ஒரு சந்தேக நபர் வெடிகுண்டை ஏற்றிய சில வினாடிகளில் பொலிஸார் அவரை கைது செய்தது காணப்படுகிறது.