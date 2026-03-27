“மன்னர் சார்லஸ் விரைவில் வருவார்”: டிரம்பின் அதிரடிப் பேச்சு

அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் கூட்டுப் படைகள் ஈரான் மீது தொடுத்துள்ள போர் ஒரு மாதத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், இங்கிலாந்து மன்னர் சார்லஸின் திட்டமிடப்பட்ட அமெரிக்க அரசுமுறைப் பயணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் அல்லது ஒத்திவைக்க வேண்டும் எனப் பல்வேறு தரப்பிலிருந்து கோரிக்கைகள் எழுந்தன.
இருப்பினும், இந்தக் கோரிக்கைகளை அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் முற்றிலுமாக நிராகரித்துள்ளார். நேற்று (வியாழக்கிழமை, மார்ச் 26, 2026) வாஷிங்டனில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப், “மன்னர் சார்லஸ் எனது நெருங்கிய நண்பர்; அவர் மிக விரைவில் இங்கு வரப்போகிறார். அவருக்காக ஒரு பிரம்மாண்டமான அரசு விருந்து நடைபெறவுள்ளது. அது ஒரு சிறப்பான நிகழ்வாக அமையும்” என்று உற்சாகத்துடன் தெரிவித்தார்.
பிரிட்டனுக்கான அமெரிக்கத் தூதர் வாரன் ஸ்டீபன்ஸ், இலண்டனில் நடைபெற்ற இங்கிலாந்து வர்த்தக சபை மாநாட்டில் பேசுகையில், மன்னரின் பயணத்தை ரத்து செய்வது ஒரு “பெரிய தவறு” என்று எச்சரித்தார். இந்தப் பயணம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படாவிட்டாலும், இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவில் ஒரு மைல்கல்லாக அமையும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் மன்னர் சார்லஸ் உரையாற்றுவதற்குச் சபாநாயகர் மைக் ஜான்சன் ஏற்கனவே அழைப்பு விடுத்துள்ளதாகவும், அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அமெரிக்க சுதந்திரத்தின் 250-வது ஆண்டைக் கொண்டாடும் வகையில், மன்னர் சார்லஸ் மற்றும் ராணி கமீலா ஆகியோர் வரும் ஏப்ரல் மாதம் வாஷிங்டன் மற்றும் நியூயார்க் நகரங்களுக்குப் பயணம் மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவிற்குப் பயணம் மேற்கொள்ளும் முதல் பிரிட்டன் மன்னர் இவராவார்.
ஈரானுடனான போர்ச் சூழலில் இந்தப் பயணம் ஒரு வலுவான ‘மேற்கத்திய ஒற்றுமை’ செய்தியை உலகிற்கு வழங்கும் என வெள்ளை மாளிகை கருதுகிறது.
இருப்பினும், பாதுகாப்பு மற்றும் இதர காரணங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, இங்கிலாந்து பிரதமர் அலுவலகம் இது குறித்து இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமான உறுதிப்படுத்தலை வழங்கவில்லை.
“உறுதிப்படுத்தப்படாத ஒரு நிகழ்வு குறித்து நாங்கள் கருத்து தெரிவிக்க முடியாது” எனப் பிரதமரின் செய்தித் தொடர்பாளர் இன்று மதியம் தெரிவித்துள்ளார்.