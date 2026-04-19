நான்கு நாள் வேலை வாரத்திற்கு எதிர்ப்பு – இலண்டன் சுரங்கப்பாதை ஓட்டுநர்கள் வேலைநிறுத்த அறிவிப்பு

இலண்டன் நகரில் இயங்கும் சுரங்கப்பாதை (Underground) ஓட்டுநர்கள், நான்கு நாள் வேலை வாரம் அறிமுகப்படுத்தும் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, 24 மணி நேர வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை முன்னெடுக்கவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர். இந்த வேலைநிறுத்தம் வரும் ஏப்ரல் 21 மற்றும் 23ஆம் திகதிகளில் நடைபெறவுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கையை முன்னெடுத்து வரும் RMT தொழிற்சங்கம், இலண்டன் போக்குவரத்துத் துறை TfL (Transport for London) ஊழியர்களின் சம்மதமின்றி நான்கு நாள் வேலை வாரத்தை திணிக்க முயற்சிக்கிறது என்று குற்றம் சுமத்தியுள்ளது. தொழிலாளர்களின் வேலை நேர அமைப்பு மற்றும் பணிச்சுமையில் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால், இந்த திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.
ஆனால், இந்த குற்றச்சாட்டுகளை TfL மறுத்துள்ளது. முன்மொழியப்பட்ட மாற்றங்கள் முழுமையாக தன்னார்வ அடிப்படையில் அமையும் என்றும், ஒப்பந்தப்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேலை நேரங்களில் எந்தவித குறைப்பும் செய்யப்படமாட்டாது என்றும் அது விளக்கியுள்ளது. மேலும், இந்த புதிய திட்டம் மூலம் ரயில் இயக்குநர்களுக்கு கூடுதல் ஓய்வு நாள் வழங்கப்படுவதுடன், சேவையின் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்தவும் உதவும் என கூறப்படுகிறது.
மேலும், இலண்டன் சுரங்கப்பாதை சேவையை பிற ரயில் இயக்க நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கமும் இந்த திட்டத்தின் பின்னணியில் இருப்பதாக TfL தெரிவித்துள்ளது. இதனால், பயணிகள் சேவையில் ஏற்படும் சிக்கல்களை குறைத்து, போக்குவரத்து அமைப்பை மேலும் சீரமைக்க முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், வேலைநிறுத்தம் காரணமாக அந்த நாட்களில் இலண்டன் நகரில் பொதுப் போக்குவரத்து சேவையில் பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால், பயணிகள் முன்கூட்டியே மாற்று ஏற்பாடுகளைச் செய்யுமாறு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.