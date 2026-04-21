ஈரானிலுள்ள செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தை மீட்பது கடினமான மற்றும் நீண்ட காலப் பணியாக இருக்கும்: ட்ரம்ப்

ஈரானிலுள்ள செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தை மீட்டெடுப்பது மிகவும் கடினமான பணியாகும் என்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்தார்.
ஈரானின் அணுசக்தி மையங்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் தொடர்பான விபரங்களை ட்ரம்ப் வெளியிட்டுள்ளார்.
கடந்த ஜூன் மாதம் ‘ஆபரேஷன் மிட்நைட் ஹேமர்’ என்ற பெயரில் 125 போர் விமானங்கள் மூலம் ஈரானிய அணுசக்தி தளங்கள் வெற்றிகரமாக அழிக்கப்பட்டன என ட்ரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எனினும், நிலத்தடியில் புதைந்துள்ள செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தை மீட்டெடுப்பது மிகவும் கடினமான மற்றும் நீண்ட காலப் பணியாக இருக்கும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
ஈரானிடமிருக்கும் செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியத்தை அமெரிக்காவிற்கு கொண்டு வர ட்ரம்ப் திட்டமிட்டாலும், இதற்கு இணக்கம் தெரிவிக்க ஈரான் மறுத்துவிட்டது. இந்நிலையிலேயே ட்ரம்ப் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.