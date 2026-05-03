இலண்டனின் பிரிக்ஸ்டன் பகுதியில் நடந்த துப்பாக்கிச்சூடு: நால்வர் காயம்

தெற்கு இலண்டனின் பிரிக்ஸ்டன் (Brixton) பகுதியில் சனிக்கிழமை அதிகாலை இடம்பெற்ற ஒரு துப்பாக்கிச்சூட்டுச் சம்பவத்தில் நான்கு பேர் காயமடைந்து, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சனிக்கிழமை அதிகாலை சுமார் 01:15 மணியளவில், கோல்ட் ஹார்பர் லேன் (Coldharbour Lane) பகுதியில் ஒரு வாகனத்திலிருந்து துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டது.
காயமடைந்தவர்களில் 25 வயதுடைய ஒரு இளைஞரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. ஏனைய மூவர் 21, 47 மற்றும் 70 வயதுடையவர்கள் உயிருக்கு ஆபத்தில்லாத காயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
அந்தச் சமயத்தில் அப்பகுதியில் ஒரு விருந்து அல்லது ‘பார்பிக்யூ’ நடந்து கொண்டிருந்ததாகத் தெரிகிறது. துப்பாக்கிச் சத்தம் கேட்டவுடன் மக்கள் பயந்து சிதறி ஓடியதாக நேரில் பார்த்தவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இலண்டன் பெருநகர காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீவிர சோதனைகளை மேற்கொண்டனர். இந்தத் தாக்குதலை “விவேகமற்ற வன்முறை” என்று வர்ணித்துள்ள புலனாய்வு அதிகாரி ஆலம் பாங்கு, குற்றவாளிகளைக் கண்டறியும் பணியில் காவல்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
தற்போது வரை இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை. மேலும், விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அப்பகுதியில் பாதுகாப்புப் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், தகவல் தெரிந்தவர்கள் முன்வந்து உதவ வேண்டுமென காவல்துறையினர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.