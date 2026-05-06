ஈரான் மீது அமெரிக்கா மேற்கொண்டிருந்த இராணுவ தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் நிறைவு – அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அறிவிப்பு

ஈரான் மீது அமெரிக்கா மேற்கொண்டிருந்த இராணுவ தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் தற்போது நிறைவடைந்துள்ளதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ (Marco Rubio) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு, கடந்த சில நாட்களாக மேற்கு ஆசியப் பிராந்தியத்தில் அதிகரித்து வந்த பதற்ற நிலைக்கு இடையில் வெளியாகியுள்ளது.
அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், தற்போதைய தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் முடிவடைந்தாலும், ஹார்முஸ் நீரிணை (Strait of Hormuz) பகுதியில் கப்பல் போக்குவரத்துக்கு எதிராக ஏதேனும் புதிய தாக்குதல்கள் இடம்பெற்றால், அதற்கு அமெரிக்கா கடுமையான மற்றும் “பேரழிவை ஏற்படுத்தும்” வகையில் பதிலடி கொடுக்க தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் எச்சரித்துள்ளார்.
இதற்கிடையில், இந்த முக்கிய கடல் பாதையில் ஏற்பட்ட மோதல்கள் ஏற்கனவே உருவாகியுள்ள போர் நிறுத்த சூழ்நிலையை பாதிக்கக்கூடிய அபாயத்தை உருவாக்கியுள்ளன. தேவையான சூழ்நிலை உருவானால், மீண்டும் இராணுவ நடவடிக்கைகளை தொடங்க அமெரிக்க படைகள் முழுமையான தயார்நிலையிலேயே உள்ளன என உயர் நிலை இராணுவ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதற்கு எதிர்வினையாற்றும் வகையில், ஈரான் தரப்பில் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஹார்முஸ் நீரிணையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பாதையிலிருந்து கப்பல்கள் விலகினால் “கடுமையான பதிலடி” கொடுக்கப்படும் என ஈரானின் புரட்சிகர பாதுகாப்புப் படை கடற்படை எச்சரித்துள்ளது.
மேலும், தொடர்ச்சியான தாக்குதல்கள் குறித்து ஈரானின் தலைமைச் செயலாளர், “இன்னும் தொடங்கவே இல்லை” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதேசமயம், ஈரானில் இருந்து வந்த ஏவுகணைகள் மற்றும் ஆளில்லா விமானங்களின் தாக்குதலை இரண்டாவது நாளாக இடைமறித்து வருவதாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அறிவித்துள்ளது. ஆனால், இந்தக் கூற்றை தெஹ்ரான் முற்றிலும் மறுத்துள்ளது.