புற்றுநோய் சிகிச்சைக்குப் பின் இளவரசி கேத்தரின் முதல் வெளிநாட்டுப் பயணம்

வேல்ஸ் இளவரசி கேத்தரின், புற்றுநோய் சிகிச்சைக்குப் பிறகு தனது முதல் அதிகாரப்பூர்வ வெளிநாட்டுப் பயணமாக அடுத்த வாரம் இத்தாலிக்குச் செல்லவுள்ளார்.
மே 13 மற்றும் 14 ஆகிய திகதிகளில் இத்தாலியின் ரெஜியோ எமிலியா (Reggio Emilia) நகருக்கு இளவரசி கேத்தரின் தனியாகப் பயணம் மேற்கொள்கிறார்.
குழந்தைப் பருவக் கல்வியை மேம்படுத்துவதற்கான அவரது பிரசாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தப் பயணம் அமைகிறது. அங்குள்ள தனித்துவமான ஆரம்பகால கற்றல் முறைகளைப் பற்றி அவர் நேரில் கேட்டறிய உள்ளார்.
தனது இரண்டு நாள் பயணத்தின் போது, அவர் கல்வியாளர்கள், பெற்றோர்கள், குழந்தைகள், உள்ளூர் பிரதிநிதிகள் மற்றும் வணிகத் தலைவர்களைச் சந்திக்கத் திட்டமிட்டுள்ளார்.
இத்தாலியின் ரெஜியோ எமிலியா நகரம், தனிப்பட்ட உறவுகள் மற்றும் விளையாட்டு வழி கற்றலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் ஒரு சிறப்பான கல்வித் தத்துவத்திற்குப் பெயர் பெற்றது. இந்த அணுகுமுறை குழந்தைகளின் வளர்ச்சியை எவ்வாறு ஆதரிக்கிறது என்பதை இளவரசி நேரில் பார்வையிடுவார்.
இந்தப் பயணம், 2021இல் அவர் நிறுவிய ‘குழந்தைப் பருவத்திற்கான ராயல் ஃபவுண்டேஷன் சென்டர்’ (Royal Foundation Centre for Early Childhood) பணிகளுக்கு சர்வதேச அளவில் ஒரு புதிய பரிமாணத்தைச் சேர்க்கும்.
மேலும், சமூக மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான வளர்ச்சியின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் ‘ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஃபார் லைஃப்’ (Foundations for Life) என்ற புதிய வழிகாட்டியையும் இந்த மையம் வெளியிடவுள்ளது.
சுமார் மூன்றரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இளவரசி கேத்தரின் மேற்கொள்ளும் முதல் அதிகாரப்பூர்வ வெளிநாட்டுப் பயணம் இதுவாகும்.
2025 ஜனவரியில் அவர் புற்றுநோயிலிருந்து குணமடைந்து வருவதாக அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, அவர் மீண்டும் தனது அரச பணிகளுக்கு முழுமையாகத் திரும்புவதை இந்தப் பயணம் உறுதிப்படுத்துகிறது.
கடைசியாக அவர் டிசெம்பர் 2022இல் இளவரசர் வில்லியமுடன் அமெரிக்காவிற்குப் பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது இத்தாலி செல்லவிருக்கும் இளவரசி, இந்தப் பயணத்தை மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதாக கென்சிங்டன் அரண்மனை செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.