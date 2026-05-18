விண்ட்சர் கோட்டை பாதுகாப்பு குளறுபடி: பணியின் போது தூங்கிய காவலர்கள் மீது தீவிர விசாரணை!

பெர்க்ஷயரில் உள்ள விண்ட்சர் கோட்டையில் (Windsor Castle) அரச குடும்பத்தைப் பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர்கள், பணியின் போது தூங்கியதாகவும், தங்களின் பாதுகாப்பு இடங்களை கவனிக்காமல் விட்டுச் சென்றதாகவும் எழுந்த புகாரைத் தொடர்ந்து அவர்கள் மீது தீவிர விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து மெட்ரோபாலிட்டன் பொலிஸின் தொழில்முறை தரநிலை இயக்குநரகம் (Directorate of Professional Standards – DPS) ஓர் “அவசர விசாரணையை” தொடங்கியுள்ளது. முன்வரிசை பாதுகாப்புப் பணிகளில் இருக்கும் அதிகாரிகளிடம் எதிர்பார்க்கப்படும் உயர்தரமான செயல்பாடுகளுக்குக் குறைவாகவே இந்த அதிகாரிகளின் நடத்தை அமைந்துள்ளதாக பொலிஸ் தெரிவித்துள்ளது.
விசாரணையில் உள்ள அதிகாரிகள் தங்களின் பணிகளில் தொடர்ந்து ஈடுபடலாமா அல்லது அவர்கள் மீது கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட வேண்டுமா என்பது குறித்து அடுத்த வார இறுதிக்குள் முடிவு எடுக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரம் குறித்து பொலிஸின் நடத்தையைக் கண்காணிக்கும் தனிப்பயன் அலுவலகத்திற்கு (Independent Office for Police Conduct) தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனினும், மெட்ரோபாலிட்டன் பொலிஸாரே இந்த விசாரணையை உள்ளூர் அளவில் மேற்கொள்ளலாம் என்று அந்த அமைப்பு முடிவு செய்துள்ளது.
அரச குடும்பத்தின் பாதுகாப்பில் இத்தகைய குளறுபடிகள் ஏற்பட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.