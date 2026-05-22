ஆண்ட்ரூ மீதான பாலியல் முறைகேடு புகார்கள்: பொலிஸ் விசாரணை தீவிரம்

ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டன்-வின்சர் தனது பொது அலுவலகப் பணியின் போது முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் புகார்கள் குறித்து துப்பறியும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த விசாரணையில் பாலியல் முறைகேடு தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளும் ஒரு பகுதியாக ஆராயப்படலாம் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.
அமெரிக்க நீதித்துறை வெளியிட்ட ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் தொடர்பான ஆவணங்களைத் தொடர்ந்து இந்த விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. ஆண்ட்ரூ, 2001 முதல் 2011 வரை ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் வர்த்தகத் தூதராக இருந்தபோது, எப்ஸ்டீனுடன் ரகசியத் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், ஆண்ட்ரூ தன் மீதான அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளையும் தொடர்ந்து வலுவாக மறுத்து வருகிறார்.
கடந்த பிப்ரவரி 19 அன்று கைது செய்யப்பட்ட ஆண்ட்ரூ, பின்னர் விசாரணைக்காக விடுவிக்கப்பட்டார். நோர்போக்கில் உள்ள சாண்ட்ரிங்ஹாம் எஸ்டேட் மற்றும் வின்ட்சரில் உள்ள ராயல் லாட்ஜ் ஆகிய இடங்களில் பொலிஸார் சோதனை நடத்தினர். தேம்ஸ் வேலி பொலிஸார் அவரை “நோர்போக்கைச் சேர்ந்த 60 வயது மதிக்கத்தக்க நபர்” என்று மட்டுமே இதுவரை குறிப்பிட்டுள்ளனர். ஏனெனில், குற்றம் சாட்டப்படும் வரை நபர்களின் பெயர்களை வெளியிடுவது வழக்கமில்லை.
“பொது அலுவலகத்தில் முறைகேடு” என்பது பதவி துஷ்பிரயோகம், ஊழல், நிதி முறைகேடு மற்றும் பாலியல் முறைகேடு உள்ளிட்ட பல அம்சங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சிக்கலான குற்றமாகும். அரசு தொடர்பான விஷயங்களை மட்டும் கவனிக்காமல், தனிநபர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குற்றங்கள் குறித்தும் துப்பறியும் அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.
எப்ஸ்டீன் மூலம் ஆண்ட்ரூவிடம் பாலியல் ரீதியாக அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு பெண் குறித்து பிபிசி வெளியிட்ட தகவலின் அடிப்படையில், அவரது வழக்கறிஞருடன் பொலிஸார் தொடர்பு கொண்டுள்ளனர்.
அந்தப் பெண் புகார் அளிக்க விரும்பினால், அது மிகுந்த பாதுகாப்புடனும், இரகசியமாகவும் கையாளப்படும் என்று பொலிஸார் உறுதியளித்துள்ளனர்.
தற்போது தேம்ஸ் வேலி பொலிஸார் அமெரிக்க நீதித்துறை மற்றும் தேசிய குற்றவியல் முகமை (NCA) ஆகியவற்றுடன் இணைந்து தகவல்களைத் திரட்டி வருகின்றனர்.
இந்த விசாரணையில் குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்படுமா என்பது குறித்த இறுதி முடிவு 2027ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாக எடுக்கப்பட வாய்ப்பில்லை என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கிடையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஏதேனும் தகவல் தெரிந்தவர்கள் முன்வந்து பொலிஸாரிடம் தெரிவிக்குமாறு அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.