WhatsApp
Friday, May 22, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

விஜய் அண்டனியின் ‘அப்பா குட்டி’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இனியும் மக்களின் காணிகளை இராணுவம் வைத்திருப்பதில் எந்த நியாயமும் கிடையாது!
by பூங்குன்றன்
சர்வ கட்சி மாநாட்டைக் கூட்டுமாறு ஜனாதிபதி அநுரவைக் கோர எதிர்க்கட்சிகள்...
by பூங்குன்றன்
நாட்டின் தற்போதைய நெருக்கடி குறித்து பாராளுமன்ற விவாதத்தை கோரும் எதிர்க்கட்சியினர்
by பூங்குன்றன்
ஊடகவியலாளர்களின் சுதந்திரம் எவ்வாறாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது? | நிலா பாலா
by பூங்குன்றன்
ஆண்ட்ரூ மீதான பாலியல் முறைகேடு புகார்கள்: பொலிஸ் விசாரணை தீவிரம்
by இளவரசி
ஜெர்மனியில் யூத தலைவர்களை கொலை செய்ய சதித்திட்டம்: இருவர் மீது...
by இளவரசி
BREAKING News: பசில் ராஜபக்ஷவுக்கு எதிராக பிடியாணை உத்தரவு பிறப்பிப்பு!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் ஆண்ட்ரூ மீதான பாலியல் முறைகேடு புகார்கள்: பொலிஸ் விசாரணை தீவிரம்

ஆண்ட்ரூ மீதான பாலியல் முறைகேடு புகார்கள்: பொலிஸ் விசாரணை தீவிரம்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
ஆண்ட்ரூ மீதான பாலியல் முறைகேடு புகார்கள்: பொலிஸ் விசாரணை தீவிரம்

ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டன்-வின்சர் தனது பொது அலுவலகப் பணியின் போது முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் புகார்கள் குறித்து துப்பறியும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த விசாரணையில் பாலியல் முறைகேடு தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளும் ஒரு பகுதியாக ஆராயப்படலாம் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அமெரிக்க நீதித்துறை வெளியிட்ட ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் தொடர்பான ஆவணங்களைத் தொடர்ந்து இந்த விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. ஆண்ட்ரூ, 2001 முதல் 2011 வரை ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் வர்த்தகத் தூதராக இருந்தபோது, எப்ஸ்டீனுடன் ரகசியத் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், ஆண்ட்ரூ தன் மீதான அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளையும் தொடர்ந்து வலுவாக மறுத்து வருகிறார்.

கடந்த பிப்ரவரி 19 அன்று கைது செய்யப்பட்ட ஆண்ட்ரூ, பின்னர் விசாரணைக்காக விடுவிக்கப்பட்டார். நோர்போக்கில் உள்ள சாண்ட்ரிங்ஹாம் எஸ்டேட் மற்றும் வின்ட்சரில் உள்ள ராயல் லாட்ஜ் ஆகிய இடங்களில் பொலிஸார் சோதனை நடத்தினர். தேம்ஸ் வேலி பொலிஸார் அவரை “நோர்போக்கைச் சேர்ந்த 60 வயது மதிக்கத்தக்க நபர்” என்று மட்டுமே இதுவரை குறிப்பிட்டுள்ளனர். ஏனெனில், குற்றம் சாட்டப்படும் வரை நபர்களின் பெயர்களை வெளியிடுவது வழக்கமில்லை.

“பொது அலுவலகத்தில் முறைகேடு” என்பது பதவி துஷ்பிரயோகம், ஊழல், நிதி முறைகேடு மற்றும் பாலியல் முறைகேடு உள்ளிட்ட பல அம்சங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சிக்கலான குற்றமாகும். அரசு தொடர்பான விஷயங்களை மட்டும் கவனிக்காமல், தனிநபர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குற்றங்கள் குறித்தும் துப்பறியும் அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.

எப்ஸ்டீன் மூலம் ஆண்ட்ரூவிடம் பாலியல் ரீதியாக அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு பெண் குறித்து பிபிசி வெளியிட்ட தகவலின் அடிப்படையில், அவரது வழக்கறிஞருடன் பொலிஸார் தொடர்பு கொண்டுள்ளனர்.

அந்தப் பெண் புகார் அளிக்க விரும்பினால், அது மிகுந்த பாதுகாப்புடனும், இரகசியமாகவும் கையாளப்படும் என்று பொலிஸார் உறுதியளித்துள்ளனர்.

தற்போது தேம்ஸ் வேலி பொலிஸார் அமெரிக்க நீதித்துறை மற்றும் தேசிய குற்றவியல் முகமை (NCA) ஆகியவற்றுடன் இணைந்து தகவல்களைத் திரட்டி வருகின்றனர்.

இந்த விசாரணையில் குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்படுமா என்பது குறித்த இறுதி முடிவு 2027ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாக எடுக்கப்பட வாய்ப்பில்லை என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதற்கிடையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஏதேனும் தகவல் தெரிந்தவர்கள் முன்வந்து பொலிஸாரிடம் தெரிவிக்குமாறு அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இனியும் மக்களின் காணிகளை இராணுவம் வைத்திருப்பதில் எந்த நியாயமும் கிடையாது!

சர்வ கட்சி மாநாட்டைக் கூட்டுமாறு ஜனாதிபதி அநுரவைக் கோர எதிர்க்கட்சிகள்...

நாட்டின் தற்போதைய நெருக்கடி குறித்து பாராளுமன்ற விவாதத்தை கோரும் எதிர்க்கட்சியினர்

ஊடகவியலாளர்களின் சுதந்திரம் எவ்வாறாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது? | நிலா பாலா

ஜெர்மனியில் யூத தலைவர்களை கொலை செய்ய சதித்திட்டம்: இருவர் மீது...

BREAKING News: பசில் ராஜபக்ஷவுக்கு எதிராக பிடியாணை உத்தரவு பிறப்பிப்பு!

பிரபலமானவை

இன்றைய ராசிபலன் 22 மே 2026: 4 ராசிக்காரர்களை இன்று தோல்வி துரத்தப்போகிறதாம்!
BREAKING News: பசில் ராஜபக்ஷவுக்கு எதிராக பிடியாணை உத்தரவு பிறப்பிப்பு!
இங்கிலாந்தில் வாழ்க்கைச் செலவு உயர்வை சமாளிக்க புதிய இலவச பஸ் பயணத் திட்டம்!
இன்றைய ராசிபலன் 21 மே 2026: 4 ராசிக்காரர்கள் இன்று வெற்றிப் படிக்கட்டில் ஏறப்போகிறார்கள்!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 20 மே 2026: 3 ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன்...
by இளவரசி
சனி பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம்? யாருக்கு சவால்கள்?
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 18 மே 2026: இந்த 5 ராசிக்காரங்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 17 மே 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 15 மே 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி

மகளிர்

முகத்தில் இறந்த செல்கள் நீக்க இயற்கை ஸ்க்ரப் முறைகள்!
by இளவரசி
இலண்டன் தமிழ் பெண்கள் அமைப்பின் சர்வதேச பெண்கள் தின நிகழ்வு (படங்கள்)
by ஆசிரியர் 
காதல் துணையின் அருகில் தூக்கம் வருவது ஏன்? – அது சலிப்பின்...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி

சமையல்

இந்த ஸ்டைலில் மிளகு சிக்கன் செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ரவா உப்புமா!
by இளவரசி
பாரம்பரிய சுவைமிக்க மிளகு குழம்பு
by இளவரசி
வெள்ளரிக்காய் + ரவை இட்லி ரெசிபி!
by இளவரசி
கசப்பு இல்லாமல் பாகற்காய் புளி குழம்பு செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
பருத்தி பாலின் நன்மைகள்
by இளவரசி
எலும்புகள் இரும்பு போல வலுவாக கறிவேப்பிலை சாப்பிடுங்கள்
by இளவரசி
மாரடைப்புக்கு முன் உடல் தரும் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் – புறக்கணித்தால் உயிருக்கு...
by இளவரசி
அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி

சினிமா

விஜய் அண்டனியின் ‘அப்பா குட்டி’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
சமூக வலைதள வாசிகளின் வாழ்வியலை விவரிக்கும் ‘யெல்லோ யெல்லோ டர்ட்டி ஃபெல்லோ’ பட...
by பூங்குன்றன்
ஜூன் மாதம் வெளியாகும் இசக்கி கார்வண்ணனின் ‘ஆட்டி’
by பூங்குன்றன்
கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் லண்டன் வாழ் ஈழத்தமிழர் துஷாந்
by பூங்குன்றன்
கஸ்தூரிராஜா நடிக்கும் ‘ஹபீபி’ திரைப்படத்தின் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

29 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீள்-இரா (Neelira) படம் பார்த்தேன்… | பி.எச். அப்துல் ஹமீது
by பூங்குன்றன்
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

கச்சதீவு- யாழ்ப்பாணம் | சில்லறைத்தனமான உரையும், கவர்ச்சி அரசியலும் | அ. நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
அதிகாரத்தின் பின்னால் ஓடுவது கம்பன் குணம் அல்ல | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
விஜய் வெற்றி | மேற்கு – ஐரோப்பிய ஊடகங்களின் பார்வை | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? |...
by ஆசிரியர் 
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன் எனத் தோன்றும்...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.