இலங்கை பொலிஸாருக்கு இந்தியாவின் அன்பளிப்பு: 134 புதிய வாகனங்கள் ஜனாதிபதியிடம் கையளிப்பு

இலங்கை மற்றும் இந்தியாவுக்கிடையிலான நீண்டகால நட்புறவையும் ஒத்துழைப்பையும் மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில், இந்திய அரசாங்கம் இலங்கை பொலிஸாரின் பயன்பாட்டிற்காக 134 கெப் (Single Cab) ரக வாகனங்களை அன்பளிப்பாக வழங்கியுள்ளது.
இந்திய – இலங்கை நட்புறவுத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட இந்த வாகனங்கள், இன்று (25) ஜனாதிபதி அநுரகுமார திசாநாயக்கவிடம் உத்தியோகபூர்வமாக கையளிக்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்வு இரு நாடுகளுக்கிடையிலான பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாக ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.
வாகனங்களை வழங்குவதற்காக இந்திய அரசாங்கம் சுமார் 300 மில்லியன் ரூபாய் நிதியை செலவிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, வட மாகாணத்தில் உள்ள பொலிஸ் நிலையங்களின் சேவைகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இந்த Single Cab வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படவுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதன்மூலம் அப்பகுதிகளில் பொலிஸ் சேவைகளின் செயல்திறன் மற்றும் மக்கள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேலும் வலுப்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் சந்தோஷ் ஜா (Santosh Jha), எதிர்காலத்திலும் இலங்கைக்குத் தேவையான பல்வேறு உதவிகளை இந்தியா தொடர்ந்து வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார். இந்தியா மற்றும் இலங்கை இடையிலான உறவு பரஸ்பர நம்பிக்கை மற்றும் ஒத்துழைப்பின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து முன்னேறி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், இந்திய அரசாங்கத்தின் இந்த அன்பளிப்பை பாராட்டும் வகையில், பொலிஸ் மா அதிபர் பிரியந்த வீரசூரிய (Priyantha Weerasooriya) இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் சந்தோஷ் ஜாவுக்கு நினைவுப் பரிசொன்றை வழங்கி, நன்றி தெரிவித்தார்.
இந்த வாகன அன்பளிப்பு, இலங்கையின் பாதுகாப்பு துறைக்கு இந்தியா வழங்கி வரும் ஆதரவின் தொடர்ச்சியாகக் கருதப்படுவதுடன், இரு நாடுகளுக்கிடையிலான இராஜதந்திர மற்றும் பாதுகாப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் முயற்சியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.