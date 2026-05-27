Wigan பகுதியில் அதிரடி சோதனை: ஆயுதங்கள், போதைப்பொருள் பறிமுதல்; 60 பேர் கைது

கிரேட்டர் மான்செஸ்டரின் விகான் (Wigan) பகுதியில் போதைப்பொருள் விநியோகம் மற்றும் குற்றச்செயல்களைக் குறிவைத்து பொலிஸார் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் 60 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
விகான் பகுதியில் வியாழக்கிழமை நடத்தப்பட்ட சோதனையில், டஜன் கணக்கான கஞ்சா செடிகள், சட்டவிரோத ரொக்கப் பணம் ஆயிரக்கணக்கான பவுண்டுகள் மற்றும் சுமார் ஒரு கிலோகிராம் கொக்கைன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
சோதனையின் போது இரண்டு துப்பாக்கிகள், ஒரு போலித் துப்பாக்கி, இரண்டு டேஸர்கள் (tasers), ஒரு நக்கிள் டஸ்டர் மற்றும் ஒரு சாமுராய் வாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களும் கண்டெடுக்கப்பட்டன.
இந்த அதிரடி நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து இதுவரை 26 பேர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளதுடன் எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், போக்குவரத்து பொலிஸார் ஒரே நாளில் 23 வாகனங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
லே (Leigh) பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில், 8,000 பவுண்டுகளுக்கும் அதிக மதிப்புள்ள சட்டவிரோத சிகரெட்டுகள் மற்றும் வேப்கள் (vapes) கைப்பற்றப்பட்டன.
இந்த அதிரடி பொலிஸ் நடவடிக்கை ஹிண்ட்லி (Hindley), ஸ்கோல்ஸ் (Scholes), பிக்கர்ஷா (Bickershaw) மற்றும் லே (Leigh) ஆகிய இடங்களில் 12 வாரண்டுகள் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டது.
கடந்த ஓராண்டாக அப்பகுதியில் நிலவி வரும் சமூக விரோத நடத்தைகளைக் கட்டுப்படுத்த இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, நகர மையத்தில் இளைஞர் கும்பல்களால் வன்முறை மற்றும் பொதுச் சொத்துகள் சேதப்படுத்தப்படுவதாக வணிக உரிமையாளர்கள் முறைப்பாடு தெரிவித்திருந்தனர்.