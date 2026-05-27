மின்சாரம் மற்றும் எரிவாயு கட்டணம் 13% உயர்வு – இங்கிலாந்து மக்களுக்கு மேலும் பொருளாதார சுமை

சர்வதேச சந்தையில் எரிவாயுவின் மொத்த விற்பனை விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், இங்கிலாந்தில் எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் முதல் மின்சாரம் மற்றும் எரிவாயு கட்டணங்கள் 13 சதவீதம் உயர்த்தப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குடும்பங்களுக்கான ஓர் ஆண்டு சராசரி எரிசக்தி கட்டண வரம்பு £1,862ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக இங்கிலாந்தின் எரிசக்தி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான Ofgem குறிப்பிட்டுள்ளது. இது கடந்த ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் £221 அதிகமாகும்.
உலகளாவிய எரிசக்தி சந்தைகளில் ஏற்பட்டுள்ள விலை உயர்வு, குறிப்பாக இயற்கை எரிவாயு விலைகளின் ஏற்றம், இந்த கட்டண உயர்விற்கான முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. ஐரோப்பிய பிராந்தியத்தில் நிலவி வரும் எரிசக்தி விநியோக சிக்கல்கள் மற்றும் சர்வதேச பொருளாதார அழுத்தங்களும் இதற்குப் பின்னணியாக உள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஏற்கெனவே அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவு, உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வு மற்றும் வீட்டு செலவுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இங்கிலாந்து மக்களுக்கு இந்தப் புதிய கட்டண உயர்வு கூடுதல் பொருளாதார நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்கள் மற்றும் முதியவர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடும் என சமூக அமைப்புகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன.
அதேவேளை, பொதுமக்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் மற்றும் எரிசக்தி ஆதரவு திட்டங்களை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தின் மீது அதிகரித்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், எரிசக்தி செலவுகள் தொடர்ந்து உயர்ந்தால், வரும் குளிர்காலத்தில் பல குடும்பங்கள் கடுமையான நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என பொருளாதார ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.