Deepfake சர்ச்சை: எலான் மஸ்க்கின் X AI நிறுவனம் மீது இங்கிலாந்து எம்.பி வழக்கு

இங்கிலாந்து லோவெஸ்டாஃப்ட் (Lowestoft) தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெஸ் அசாடோ, எலான் மஸ்க்கிற்குச் சொந்தமான x AI நிறுவனத்திற்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கையைத் தொடங்கியுள்ளார்.
அந்த நிறுவனத்தின் ‘க்ரோக்’ (Grok) சாட்பாட் கருவியைப் பயன்படுத்தி, அவர் பிகினி உடையில் இருப்பது போன்ற போலியான (deepfake) படங்கள் உருவாக்கப்பட்டதாகக் கூறி, அவர் இந்த வழக்கைத் தொடர்ந்துள்ளார்.
தனது அனுமதியின்றி இத்தகைய ஆபாசமான படங்கள் உருவாக்கப்பட்டது தன்னை “மனிதத் தன்மையற்றவளாக” மற்றும் “சிறுமைப்படுத்தப்பட்டவளாக” உணரச் செய்ததாக அவர் கூறியுள்ளார். பல பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுடன் பேசிய பிறகு, இது ஒரு வகையான “டிஜிட்டல் பாலியல் வன்கொடுமை” என்று அவர் வர்ணித்துள்ளார்.
இந்த வழக்கு தரவு பாதுகாப்பு சட்டம் (Data Protection Act) மற்றும் தனிப்பட்ட தகவல்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியதற்காகத் தொடரப்பட்டுள்ளது. தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளை உருவாக்கும்போதே உரிய பாதுகாப்பு விதிகளை சேர்க்க வேண்டும் என்பதையும், அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் அந்த நிறுவனங்களே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பதையும் ஒரு முன்னுதாரணமாக மாற்ற அவர் விரும்புகிறார்.
ஒரு காரைத் தயாரிக்கும்போது அதில் குறைபாடு இருந்தால் தயாரிப்பு நிறுவனம் எப்படிப் பொறுப்பாகுமோ, அதேபோல் AI வடிவமைப்புக் குறைபாடுகளுக்கும் அந்நிறுவனங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று அவர் வாதிடுகிறார். “பாதிப்பு ஏற்பட்ட பிறகு அதைச் சரி செய்வதை விட, தொடக்கத்திலேயே அத்தகைய தவறுகள் நடக்காமல் தடுப்பதே முக்கியம்” என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, க்ரோக் (Grok) கருவி மூலம் உண்மையான நபர்களின் ஆபாசமான படங்களை உருவாக்குவதற்கு எதிராகப் பெரும் கண்டனங்கள் எழுந்தன. இதனைத் தொடர்ந்து, அத்தகைய படங்களை உருவாக்க பயனர்களுக்கு இனி அனுமதி கிடையாது என்று x AI நிறுவனம் தெரிவித்திருந்தது.
எலான் மஸ்க் இது குறித்துக் கூறுகையில், க்ரோக் கருவியைப் பயன்படுத்தி சட்டவிரோத உள்ளடக்கங்களை உருவாக்குபவர்கள் கடுமையான விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என்று எச்சரித்திருந்தார். இங்கிலாந்தில் தற்போது ஒருவரின் அனுமதியின்றி டீப்ஃபேக் படங்களை உருவாக்குவது சட்டப்படி குற்றமாகும்.