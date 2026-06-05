ஹிஸ்புல்லா தளபதி கொல்லப்பட்டதாக இஸ்ரேல் அறிவிப்பு

தெற்கு லெபனானில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இலக்கு தாக்குதலில், ஹிஸ்புல்லா அமைப்பின் பொறியியல் பிரிவு தளபதி அப்துல் ஹர்ப் உயிரிழந்துள்ளதாக இஸ்ரேல் இராணுவம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
அப்துல் ஹர்ப் தெற்கு லெபனானில் இஸ்ரேலிய படைகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்பட்ட வெடிபொருட்கள் மற்றும் தாக்குதல் உபகரணங்களை தயாரிக்கும் நடவடிக்கைகளில் முக்கிய பங்காற்றியவர் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஹிஸ்புல்லாவின் இராணுவ நடவடிக்கைகளில் தொழில்நுட்ப மற்றும் பொறியியல் ஆதரவை வழங்கிய முக்கிய தளபதிகளில் ஒருவராக அவர் கருதப்பட்டதாக இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.
2006ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இஸ்ரேல் – லெபனான் போருக்குப் பின்னரும் அப்துல் ஹர்ப் தொடர்ந்து ஹிஸ்புல்லாவின் பல்வேறு இராணுவ நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார் என இஸ்ரேல் உளவுப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, எல்லைப் பகுதிகளில் வெடிகுண்டுகள் மற்றும் தாக்குதல் அமைப்புகளை உருவாக்குவதில் அவர் முக்கிய பங்களிப்பு வழங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த தாக்குதல், அண்மைக் காலமாக இஸ்ரேல் மற்றும் ஹிஸ்புல்லா இடையே அதிகரித்து வரும் பதற்றத்தின் மத்தியில் இடம்பெற்றுள்ளது. இருப்பினும், அப்துல் ஹர்ப் உயிரிழந்ததாக வெளியிடப்பட்டுள்ள தகவலை ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை.
இதற்கிடையில், ஹிஸ்புல்லாவுக்கு சொந்தமானதாகக் கூறப்படும் ஏவுகணை ஏவுதளமொன்றை இஸ்ரேலிய விமானப்படை தாக்கி அழித்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் எதிர்கால தாக்குதல்களை தடுக்கும் முயற்சியாக செயல்பட்டதாக இஸ்ரேல் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.
தெற்கு லெபனான் எல்லைப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வரும் இராணுவ நடவடிக்கைகள் காரணமாக, அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு நிலைமை மேலும் பதற்றமடைந்துள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.