பிலிப்பைன்ஸில் 7.8 ரிக்டர் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 15 பேர் பலி, சுனாமி எச்சரிக்கையால் பதற்றம்

பிலிப்பைன்ஸ் கடற்கரைப் பகுதியில் ஏற்பட்ட 7.8 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் பெரும் சேதத்தையும் உயிரிழப்புகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த பேரிடரில் இதுவரை குறைந்தது 15 பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன், 129 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
உள்ளூர் சிவில் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தின் தகவலின்படி, Soccsksargen பகுதியில் மட்டும் 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த பகுதி நான்கு மாகாணங்களையும் ஒரு முக்கிய நகரத்தையும் உள்ளடக்கியதாகும். மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால், உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
பிலிப்பைன்ஸ் எரிமலை மற்றும் நில அதிர்வு ஆய்வு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இந்த நிலநடுக்கம் உள்ளூர் நேரப்படி காலை 7.37 மணியளவில் பதிவாகியுள்ளது. மிண்டனாவோ தீவில் உள்ள கடலோர நகரமான ஜெனரல் சாண்டோஸிற்கு தென்மேற்கே சுமார் 13 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் (USGS) வெளியிட்ட தகவலின்படி, நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதி பூமிக்கு அடியில் சுமார் 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் அமைந்திருந்தது. குறைந்த ஆழத்தில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக அதிர்வுகள் மிகவும் தீவிரமாக உணரப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து சிறிய அளவிலான சுனாமி அலைகள் உருவாகியுள்ளன. இதன் தாக்கமாக பிலிப்பைன்ஸின் டவாவ் மற்றும் பலாவ் பகுதிகளிலும், இந்தோனேசியாவின் வடக்கு சுலவேசி மாகாணத்திலும் சுமார் ஒரு மீட்டர் உயரம் வரை கடல் அலைகள் பதிவாகியுள்ளன.
இதையடுத்து சுனாமி அபாயம் நிலவும் கடலோரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் உடனடியாக உயரமான மற்றும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு பிலிப்பைன்ஸ் ஜனாதிபதி பெர்டினாண்ட் மார்கோஸ் ஜூனியர் அவசர அறிவுறுத்தல் விடுத்துள்ளார்.
நிலநடுக்கத்தின் தாக்கத்தால் பல கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும், மீட்பு மற்றும் தேடுதல் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால், சேதமடைந்த கட்டிடங்களின் துல்லியமான எண்ணிக்கை இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
மிண்டனாவோ தீவுக் குழுமத்தில் 2 கோடியே 70 இலட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். அவர்களில் பெரும்பாலானோர் பிரதான தீவுப் பகுதியில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இதனால், இந்த பேரிடரின் தாக்கம் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடும் என அதிகாரிகள் அச்சம் வெளியிட்டுள்ளனர்.
மேலும், இந்த நிலநடுக்கத்தின் விளைவாக தைவான், ஜப்பான், குவாம், பப்புவா நியூ கினியா மற்றும் மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் அமைந்துள்ள பல தீவு நாடுகளின் கடல் மட்டங்களிலும் சிறிய மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் அவசர மீட்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், தொடர்ச்சியான பிந்தைய நில அதிர்வுகள் (Aftershocks) ஏற்படக்கூடும் என்பதால் மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.