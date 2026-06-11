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Home உலகம்இலண்டன் அலைபேசிகள் திருட்டைத் தடுக்க தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு இலண்டன் பொலிஸ் அழைப்பு!

அலைபேசிகள் திருட்டைத் தடுக்க தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு இலண்டன் பொலிஸ் அழைப்பு!

written by இளவரசி 1 minutes read
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இலண்டனில் இருந்து சீனாவுக்கு 40000 திருட்டு கையடக்கத் தொலைபேசிகள் கடத்தல்

திருடப்பட்ட அலைபேசிகளை மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாதவாறு மாற்றவும், அதன்மூலம் குற்றவாளிகள் லாபம் ஈட்டுவதைத் தடுக்கவும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு இலண்டன் மெட்ரோபாலிட்டன் பொலிஸ் (Met Police) அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

திருடப்பட்ட அலைபேசிகளை ‘பேக்டரி ரீசெட்’ (factory reset) செய்து புதிய சாதனங்களைப் போல வெளிநாட்டுச் சந்தைகளில் விற்பனை செய்வதைக் கட்டுப்படுத்த இலண்டன் பொலிஸ் ஆணையர் சர் மார்க் ரௌலி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது பாதுகாப்புப் பொறியியல் சிக்கல்களைச் சரிசெய்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது. இதன் விளைவாக, சமீபத்திய வாரங்களில் இலண்டனில் திருடப்பட்ட பெரும்பாலான போன்களைக் குற்றவாளிகளால் ரீசெட் செய்ய முடியவில்லை எனத் தரவுகள் காட்டுகின்றன. மேலும், குற்றவாளிகளைக் கண்டறிய ஆப்பிள் நிறுவனம் பொலிஸுடன் உளவுத் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சம்மதித்துள்ளது.

திருடப்பட்ட சாதனங்கள் குறித்த தகவல்களைப் பகிரவும், அந்த சாதனங்களைச் செயலற்றதாக்கவும் அலைபேசி நிறுவனங்களைக் கட்டாயப்படுத்தும் வகையில் புதிய சட்டங்களைக் கொண்டுவருமாறு பொலிஸ் ஆணையர் அரசிடம் கோரியுள்ளார்.

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காவல்துறையின் இத்தகைய தீவிர நடவடிக்கைகளால், ஜூன் 2025 முதல் மே 2026 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் இலண்டனில் செல்போன் திருட்டுகள் 18% (சுமார் 14,000 சாதனங்கள்) குறைந்துள்ளன. குறிப்பாக, வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் பகுதியில் இந்த ஆண்டு 45.8% சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

திருடர்களைப் பிடிக்க இலண்டன் பொலிஸ் நவீன முறைகளைப் பயன்படுத்தி வருகிறது. அதாவது, வான்வழியாகக் கண்காணித்து இ-பைக்குகளில் தப்பிக்கும் திருடர்களை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. தெருக்களில் நடக்கும் திருட்டுகளைக் கட்டுப்படுத்த இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

திருடப்பட்ட பொருட்கள் இருக்கும் இடங்களை மின்னணு முறையில் கண்டறிந்தால், வாரண்ட் இன்றிச் சோதனை செய்யும் அதிகாரத்தைக் பொலிஸுக்கு வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

திருடப்பட்ட அலைபேசிகளை மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாவிட்டால், அவற்றின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடையும். இதுவே அலைபேசி திருட்டுகளைக் குறைக்க நிரந்தர தீர்வாக அமையும் என்று சர் மார்க் ரௌலி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். சாம்சங் மற்றும் கூகுள் ஆகிய நிறுவனங்களும் இத்தகைய பாதுகாப்பு மாற்றங்களைச் செய்து வருவதாக பொலிஸ் குறிப்பிட்டுள்ளது.

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இளவரசி

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