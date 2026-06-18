கோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் தனிப்பட்ட செயலாளர் கைது!

முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவின் முன்னாள் தனிப்பட்ட செயலாளரான சுகீஸ்வர பண்டார, மத்திய குற்றப் புலனாய்வுப் பணியக அதிகாரிகளால் (CCIB) கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இரண்டு அரச நிறுவனங்களில் ஒரே நேரத்தில் சம்பளம் அல்லது ஊதியம் பெற்றதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் விசாரணைகளின் அடிப்படையிலேயே, இந்த கைது இடம்பெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அரச நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய பணியமைப்பு மற்றும் ஊதிய விவரங்கள் தொடர்பில் முன்னெடுக்கப்பட்ட விசாரணைகளின் போது இந்த விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மத்திய குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் மேற்கொண்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் சுகீஸ்வர பண்டார கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இதேவேளை, சம்பவம் தொடர்பாக மேலதிக தகவல்களைத் திரட்டும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்தும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும், குறித்த குற்றச்சாட்டுகளின் பின்னணி குறித்து விரிவான விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த விவகாரம், கடந்த கால அரச சேவைகளில் நிர்வாக நடைமுறைகள் மற்றும் ஊதிய ஒழுங்குமுறைகள் தொடர்பிலும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.