சஹானா அறக்கட்டளைக்கான நிதி திரட்டும் ‘கலைக் கதம்பம்’ இசை நிகழ்ச்சி

மனிதநேய சேவையை முன்னிறுத்தும் வகையில், சாயிமா இசைக் குடும்பத்தினரால் “கலைக் கதம்பம்” எனும் சிறப்பு நிதி திரட்டும் இசை நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வின் மூலம் திரட்டப்படும் நிதி, யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரியில் அமைக்கப்பட்டு வரும் சஹானா அறக்கட்டளையின் ஆறுதல் பராமரிப்பு இல்லத்தின் (Hospice) தொடர்ச்சியான சேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.
சாயிமாவில் இசை பயின்று வந்த திறமையும் கனவுகளும் நிறைந்த பன்னிரண்டு வயது சிறுமியான சஹானா, எலும்புப் புற்றுநோய் (Osteosarcoma) காரணமாக 2022ஆம் ஆண்டு காலமானார். அவரது நினைவைப் போற்றும் வகையில், அவரது பெற்றோர்கள் மற்றும் நன்கொடையாளர்களின் ஒத்துழைப்புடன் சஹானா அறக்கட்டளை உருவாக்கப்பட்டது.
இறுதிக்கால நோயாளிகளுக்கு கண்ணியமான, கருணைமிக்க மற்றும் தரமான பராமரிப்பை வழங்கும் நோக்கில் சாவகச்சேரியில் ஆறுதல் பராமரிப்பு இல்லம் நிறுவப்பட்டு வருகிறது. இந்த மையம் 2026ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதத்தில் திறக்கப்படவுள்ளதாக அறக்கட்டளை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிதி திரட்டும் இசை நிகழ்ச்சியில், ஆசிரியர் திருமதி திலகசக்தி ஆராமுதன் அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் பயிலும் சாயிமா இளம் கலைஞர்கள் தங்கள் இசைத் திறமைகளை வெளிப்படுத்தவுள்ளனர். மேலும், இலண்டனின் புகழ்பெற்ற இசை ஆசிரியர்களான வயலின் கலைஞர் ஜலதரன் சிதம்பரநாதன் மற்றும் மிருதங்கக் கலைஞர் அருண் மகேஸ்வரன் ஆகியோரின் ஆதரவும் வழிகாட்டுதலும் இந்நிகழ்விற்கு கிடைக்கவுள்ளது.
அண்மையில் இலண்டனின் புகழ்பெற்ற Royal Albert Hall அரங்கில் வெற்றிகரமான இசை நிகழ்ச்சியை நடத்தி பாராட்டுகளைப் பெற்ற சாயிமா மாணவர்கள், இம்முறையும் கலை மற்றும் மனிதநேயத்தின் சங்கமமாக இந்த நிகழ்வை வழங்கத் தயாராகியுள்ளனர்.
சமூக நலனில் அக்கறை கொண்ட அனைவரும் இந்த முயற்சிக்கு ஆதரவு வழங்கி, நன்கொடைகள் அளித்து, நிகழ்ச்சிக்கான டிக்கெட்டுகளைப் பெற்று பங்கேற்குமாறு ஏற்பாட்டாளர்கள் அன்புடன் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.
“கலைக் கதம்பம்” என்பது ஒரு இசை நிகழ்ச்சி மட்டுமல்ல; இறுதிக்கால நோயாளிகளுக்கு ஆறுதலையும் கண்ணியத்தையும் வழங்கும் மனிதநேயப் பயணத்திற்கான ஆதரவுக் கரமாகும்.
நிகழ்ச்சி விவரங்கள்
நிகழ்ச்சி: கலைக் கதம்பம் – நிதி திரட்டும் இசை நிகழ்ச்சி
திகதி: 28 ஜூன் 2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
இடம்: Alberton Community School, London
நேரம்: மாலை 3.30 – 7.30 மணிவரை
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