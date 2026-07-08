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இங்கிலாந்தில் அழியும் நிலையிலுள்ள திரையரங்குகள் : வடமேற்கு இங்கிலாந்தில் அதிக பாதிப்பு!

written by இளவரசி 1 minutes read
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இங்கிலாந்தில் அழியும் நிலையிலுள்ளதிரையரங்குகள் : வடமேற்கு இங்கிலாந்தில் அதிக பாதிப்பு!

இங்கிலாந்தில் அழியும் அல்லது ஆபத்தான நிலையில் உள்ள திரையரங்குகளின் பட்டியலில், மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் அதிகமானவை வடமேற்கு இங்கிலாந்தில் அமைந்துள்ளதாக ‘தியேட்டர்ஸ் டிரஸ்ட்’ (Theatres Trust) அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த ஆண்டுக்கான பதிவேட்டில் மொத்தம் 39 திரையரங்குகள் ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.

இதில் 14 திரையரங்குகள் கிரேட்டர் மான்செஸ்டர், லங்காஷயர் மற்றும் மெர்சிசைடு ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன. குறிப்பாக லங்காஷயரில் 6, கிரேட்டர் மான்செஸ்டரில் 5 மற்றும் மெர்சிசைடில் 3 அரங்குகள் இப்பட்டியலில் உள்ளன.

1972இல் திறக்கப்பட்ட பிரஸ்டன் கில்ட் ஹால் (Preston Guild Hall) மற்றும் பாரோவில் உள்ள ‘தி போரம்’ (The Forum) ஆகியவை இப்பட்டியலில் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

பிரஸ்டன் கில்ட் ஹால் மற்றும் லெட் செப்பெலின் (Led Zeppelin) போன்ற புகழ்பெற்ற இசைக்குழுக்களின் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் யுகே ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளை நடத்திய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடமாகும். இருப்பினும், கூரையில் கண்டறியப்பட்ட பலவீனமான கான்கிரீட் (RAAC) மற்றும் சட்டச் சிக்கல்கள் காரணமாக இது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக மூடப்பட்டுள்ளது. பாரோ அரங்கில் அஸ்பெஸ்டாஸ் (asbestos) கண்டறியப்பட்டதால், அதை இடிக்கும் திட்டங்கள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.

இதேவேளை, ஷெஃபீல்டின் அபேடேல் பிக்சர் ஹவுஸ் (Abbeydale Picture House) மற்றும் எடின்பரோவின் லீத் தியேட்டர் (Leith Theatre) ஆகியவை வெற்றிகரமாக மீட்கப்பட்டு, இப்பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தியேட்டர்ஸ் டிரஸ்ட் அமைப்பின் தலைமை நிர்வாகி ஜோஷுவா மெக்டாகர்ட் (Joshua McTaggart) கூறுகையில், 1970களில் கட்டப்பட்ட திரையரங்குகள் தற்போது அதிகளவில் ஆபத்தான நிலைக்குத் தள்ளப்படுவதைக் காண முடிவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இப்பட்டியலில் பிளாக்பூல் நார்த் பையரில் உள்ள ஜோ லாங்தோர்ன் தியேட்டர், டேம்சைடு ஹிப்போட்ரோம் மற்றும் சவுத்போர்ட் கேரிக் ஆகியவற்றுடன் 39 அரங்குகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

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இளவரசி

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