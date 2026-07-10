அரச சேவை ஆணைக்குழுவின் புதிய உறுப்பினராக ரூபாவதி கேதீஸ்வரன் நியமனம்

முல்லைத்தீவு மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்ட முன்னாள் அரச அதிபரும் (GA), சிரேஷ்ட இலங்கை நிர்வாக சேவை (SLAS) அதிகாரியுமான திருமதி ரூபாவதி கேதீஸ்வரன் (R. Ketheeswaran), இலங்கையின் அரச சேவை ஆணைக்குழுவின் (Public Service Commission – PSC) புதிய உறுப்பினராக ஜனாதிபதி அநுரகுமார திஸாநாயக்கவினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னைய ஆணைக்குழுவின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வெற்றிடங்களை நிரப்பும் முகமாக இந்தப் புதிய நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நடைபெற்ற உத்தியோகபூர்வ நிகழ்வின் போது, ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி நந்திக சனத் குமாநாயக்கவினால் (Dr. Nandika Sanath Kumanayake) திருமதி ரூபாவதி கேதீஸ்வரன் உள்ளிட்ட புதிய உறுப்பினர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் கையளிக்கப்பட்டன.
புதிய தலைவர் மற்றும் ஏனைய உறுப்பினர்கள்:
அரச சேவை ஆணைக்குழுவின் புதிய தலைவராக எஸ். ஏ. நிமல் சரணதிஸ்ஸ (S.A. Nimal Saranatissa) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
திருமதி ஆர். கேதீஸ்வரனுடன் இணைந்து பி. சனத் பூஜித, ஈ. ஆர். வீரகோன், ஜே. எம். ஆர். ஜயசுந்தர, ஈ. ஏ. பி. என். எதிரிசிங்க, கலாநிதி எஸ். ஏ. ஏ. என். ஜயசேகர மற்றும் எம். எச். முகமது சமீல் ஆகியோரும் புதிய உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இலங்கை அரசியலமைப்பின்படி, அரச சேவை ஆணைக்குழுவானது நாட்டின் ஒட்டுமொத்த அரச அதிகாரிகளின் நியமனங்கள், இடமாற்றங்கள், பதவியுயர்வுகள் மற்றும் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் (Appoints, Promotions, Transfers, and Disciplinary Control) ஆகியவற்றை சுயாதீனமாக கையாளும் உச்சக்கட்ட சட்டப்பூர்வ அமைப்பாகும்.
வட மாகாணத்தில் மாவட்ட அரசாங்க அதிபராக நீண்டகால நிர்வாக அனுபவம் கொண்ட ஒரு தமிழ் அதிகாரி இதற்குள் உள்வாங்கப்பட்டிருப்பது அரச சேவையின் நடுநிலைமை மற்றும் பன்முகத்தன்மையை (Inclusivity) உறுதிப்படுத்துகிறது.
அரசியலமைப்பு சபையின் (Constitutional Council) பரிந்துரைகளுக்கு இணங்க, ஜனாதிபதியினால் மேற்கொள்ளப்படும் இத்தகைய நியமனங்கள் அரச சேவையில் அரசியல் தலையீடுகளைக் குறைப்பதற்கும், தகைமை மற்றும் சிரேஷ்டத்துவத்தின் (Merit and Seniority) அடிப்படையில் அரச இயந்திரம் இயங்குவதற்கும் வழிவகுக்கும் ஒரு முக்கிய சட்டப் பாதுகாப்பாகும்.