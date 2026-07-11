ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் EES சோதனை முறைக்கு எதிர்ப்பு; தற்காலிக நெகிழ்வை நீட்டிக்க 9 நாடுகள் கோரிக்கை

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் புதிய நுழைவு/வெளியேறுதல் அமைப்பான (Entry/Exit System – EES) பயணிகளுக்கும் விமானப் போக்குவரத்துக்கும் ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புகளை கருத்தில்கொண்டு, எல்லைச் சோதனைகளில் வழங்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக நெகிழ்வுத்தன்மையை மேலும் நீட்டிக்க வேண்டும் என்று 09 ஐரோப்பிய நாடுகள் கூட்டாக வலியுறுத்தியுள்ளன.
இதற்காக பெல்ஜியம், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, கிரீஸ், இத்தாலி, மால்டா, நெதர்லாந்து, போர்ச்சுகல் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகள் இணைந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துக்கு கூட்டு கடிதம் அனுப்பியுள்ளன.
அந்தக் கடிதத்தில், தற்போதுள்ள தற்காலிக நெகிழ்வுத்தன்மை செப்டம்பர் 6ஆம் திகதியுடன் முடிவடையாமல், அதற்கு அப்பாலும் நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. புதிய EES முறை முழுமையாக நடைமுறைக்கு வரும் வரை உறுப்புநாடுகளுக்கு தேவையான செயல்பாட்டு சுதந்திரம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
புதிய EES அமைப்பின் கீழ், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு வெளியே இருந்து வரும் பயணிகளின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் தகவல்கள் பயோமெட்ரிக் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பதிவு செய்யப்படவுள்ளன. இந்த நடைமுறை எல்லைப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும், அதன் ஆரம்பகட்ட அமலாக்கம் விமான நிலையங்களில் நீண்ட வரிசைகளையும் கூடுதல் காலதாமதத்தையும் ஏற்படுத்தும் என்ற அச்சம் அதிகரித்துள்ளது.
பல சர்வதேச விமான நிறுவனங்களின் தலைமை அதிகாரிகளும் இந்த புதிய பயோமெட்ரிக் எல்லைச் சோதனை முறை பயணிகள் செயல்முறையை மந்தப்படுத்தும் என்றும், விமான நிலையங்களின் இயல்பான சேவையை பாதிக்கும் என்றும் எச்சரித்துள்ளனர்.
ஏற்கெனவே சில விமான நிலையங்களில் ஏற்பட்ட தாமதங்களால், பயணிகள் தங்களது விமானங்களைத் தவறவிட்ட சம்பவங்களும் பதிவாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதனால், புதிய அமைப்பு முழுமையாக செயல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு தேவையான தொழில்நுட்ப வசதிகள் மற்றும் நிர்வாகத் தயாரிப்புகள் நிறைவடைய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுப்பெற்று வருகிறது.
இதனிடையே, பயணிகளின் பாதுகாப்பையும் எல்லை மேலாண்மையையும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் EES திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்துவதோடு, விமானப் போக்குவரத்தில் தேவையற்ற இடையூறுகள் ஏற்படாத வகையில் சமநிலையான அணுகுமுறையை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் பின்பற்ற வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட நாடுகள் வலியுறுத்தியுள்ளன.