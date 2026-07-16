1966ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெறும் இங்கிலாந்தின் கனவு தகர்ந்தது

1966ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு முதன்முறையாக உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெறும் இங்கிலாந்தின் கனவு, அர்ஜென்டினாவுக்கு எதிரான அரையிறுதிப் போட்டியில் 1-2 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்ததன் மூலம் தகர்ந்தது.
அட்லாண்டா ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், ஆட்டத்தின் பெரும்பகுதி இங்கிலாந்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தபோதிலும், கடைசி நிமிடங்களில் ஏற்பட்ட சரிவு ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆட்டத்தின் 55ஆவது நிமிடத்தில் அந்தோனி கார்டன் கோல் அடித்து இங்கிலாந்தை 1-0 என முன்னிலைப்படுத்தினார்.
85ஆவது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினாவின் என்சோ பெர்னாண்டஸ் அபாரமாக கோல் அடித்து ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தார்.
கூடுதல் நேரத்தில் (92ஆவது நிமிடம்), லௌடாரோ மார்டினெஸ் தலையால் முட்டி வெற்றி கோலை அடித்தார்.
அர்ஜென்டினாவின் இந்த இரண்டு கோல்களுக்கும் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி உதவினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இங்கிலாந்து அணியின் தோல்விக்கு பயிற்சியாளர் தாமஸ் டூக்கலின் தற்காப்பு ஆட்ட உத்திகளே காரணம் என்று முன்னாள் வீரர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இங்கிலாந்து முன்னிலை பெற்ற பிறகு, டூக்கல் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தைத் தவிர்த்து, தற்காப்பு வீரர்களான எஸ்ரி கோன்சா, டான் பர்ன் மற்றும் நிக்கோ ஓ’ரெய்லி ஆகியோரை களமிறக்கினார்.
முன்னிலை பெற்ற நேரத்திலிருந்து இரண்டாவது கோலை விட்டுக்கொடுக்கும் வரை, இங்கிலாந்து அணி வெறும் 12% மட்டுமே பந்தை தன் வசம் வைத்திருந்தது.
முன்னாள் கேப்டன் வேய்ன் ரூனி இது குறித்துக் கூறுகையில், “நாங்கள் சிதைந்துவிட்டோம். பயிற்சியாளரின் முடிவுகள் மிகவும் மந்தமாக இருந்தன” என்று விமர்சித்துள்ளார். கிறிஸ் சட்டன் இதனை ஒரு பயிற்சியாளர் செய்த பேரழிவு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தனது முடிவுகள் குறித்துப் பேசிய தாமஸ் டூக்கல், இதில் தனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார். இங்கிலாந்து அணி மைதானத்தில் மிகவும் மந்தமாகச் செயல்படத் தொடங்கியதால், இடைவெளிகளைக் குறைக்கவே ஐந்து தற்காப்பு வீரர்களுடன் விளையாடத் தீர்மானித்ததாக அவர் விளக்கமளித்தார். தோல்விக்குத் தானே பொறுப்பேற்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் அர்ஜென்டினா அணி, எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நியூயார்க் நியூ ஜெர்சி ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயினை எதிர்கொள்கிறது. இங்கிலாந்து அணியின் இந்தத் தோல்வி, அந்நாட்டு ரசிகர்களுக்கு 60 ஆண்டுகால ஏக்கத்தை மீண்டும் ஒருமுறை நினைவுபடுத்தியுள்ளது.