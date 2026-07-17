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Home உலகம் கனடாவில் கட்டுக்கடங்காத காட்டுத்தீ: 800க்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் தீ – அமெரிக்காவிலும் எச்சரிக்கை!

கனடாவில் கட்டுக்கடங்காத காட்டுத்தீ: 800க்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் தீ – அமெரிக்காவிலும் எச்சரிக்கை!

written by இளவரசி 1 minutes read
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கனடாவில் கட்டுக்கடங்காத காட்டுத்தீ: 800க்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் தீ பரவல் – அமெரிக்காவிலும் அவசர எச்சரிக்கை!

கனடா முழுவதும் 800க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் காட்டுத்தீ தொடர்ந்து கொழுந்துவிட்டு எரிந்து வருவதால், நாடு முழுவதும் அவசர நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தீயிலிருந்து எழும் அடர்ந்த புகை எல்லையைத் தாண்டி அமெரிக்காவின் பல மாநிலங்களையும் பாதித்துள்ளதால், அங்கும் சுகாதார எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கனடாவின் பல மாகாணங்களில் பரவி வரும் காட்டுத்தீயால் ஆயிரக்கணக்கான ஹெக்டேர் வனப்பகுதிகள் சேதமடைந்துள்ளன. தீயைக் கட்டுப்படுத்த தீயணைப்புப் படையினர், மீட்புப் படையினர் மற்றும் வான்வழி உதவிகள் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இருப்பினும், வறண்ட காலநிலை, அதிக வெப்பநிலை மற்றும் பலத்த காற்று காரணமாக தீ வேகமாகப் பரவி வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

காட்டுத்தீயிலிருந்து எழும் அடர்ந்த புகை அமெரிக்காவின் மிச்சிகன் (Michigan), மினசோட்டா (Minnesota) உள்ளிட்ட மாநிலங்களை சென்றடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக அந்த மாநிலங்களின் சில பகுதிகளில் காற்றின் தரம் மிகவும் மோசமான நிலையை எட்டியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதையடுத்து, முதியவர்கள், குழந்தைகள், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் சுவாசப் பிரச்சினை உள்ளவர்கள் தேவையற்ற வெளிப்புறச் செயல்பாடுகளைத் தவிர்க்குமாறும், பொதுமக்கள் முடிந்தவரை வீடுகளுக்குள் இருக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், Great Lakes பகுதியும் அமெரிக்காவின் வடகிழக்குப் பகுதிகளும் புகைமூட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், அங்கும் காற்றுத் தரம் தொடர்பான எச்சரிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக அமலில் உள்ளன.

இதற்கிடையில், கனடாவின் பல பழங்குடியினர் வசிக்கும் பகுதிகளுக்கு தீ பரவியுள்ளதால், First Nations சமூகங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், First Nations சமூகத் தலைவர்களில் ஒருவர், “எங்கள் சமூகமே தீயில் எரிந்து சாம்பலாகிக் கொண்டிருக்கிறது” என வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

காட்டுத்தீ நிலைமை தொடர்ந்து மோசமடைந்து வருவதால், தீயை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய கனடா அரசு அவசர நடவடிக்கைகளையும் முன்னெடுத்து வருகிறது.

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இளவரசி

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