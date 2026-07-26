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Home உலகம்இலண்டன் அமெரிக்காவுக்கு இங்கிலாந்து ஆதரவளித்தால் அது ‘சட்டபூர்வ இலக்கு’ ஆகும் – ஈரான் எச்சரிக்கை

அமெரிக்காவுக்கு இங்கிலாந்து ஆதரவளித்தால் அது ‘சட்டபூர்வ இலக்கு’ ஆகும் – ஈரான் எச்சரிக்கை

written by இளவரசி 1 minutes read
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அமெரிக்காவுக்கு இங்கிலாந்து ஆதரவளித்தால் அது ‘சட்டபூர்வ இலக்கு’ ஆகும் – ஈரான் அரசு ஊடகம் எச்சரிக்கை

ஈரானுடனான எந்தவோர் இராணுவ மோதலிலும் அமெரிக்காவுக்கு இங்கிலாந்து ஆதரவளித்தால், அந்த நாடு “உறுதியான மற்றும் சட்டபூர்வமான இலக்கு”ஆகக் கருதப்படும் என ஈரான் அரசு ஊடகமான IRIB செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த எச்சரிக்கை, ஈரானின் புரட்சிகரப் பாதுகாப்புப் படை (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) செய்தித் தொடர்பாளர் ஒருவரின் கருத்தை மேற்கோள்காட்டி வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த செய்தித் தொடர்பாளர் கூறுகையில், ஈரானுக்கு எதிரான எந்தவொரு தாக்குதல் நடவடிக்கையிலும் அமெரிக்காவிற்கு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஆதரவளிக்கும் நாடுகள் அனைத்தும் ஈரானின் பார்வையில் சட்டபூர்வமான இராணுவ இலக்குகளாக கருதப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

குறிப்பாக, இங்கிலாந்து மட்டுமின்றி வளைகுடா பிராந்திய நாடுகளும் அமெரிக்காவுக்கு தங்களது இராணுவத் தளங்கள், விமானத் தளங்கள் அல்லது பிற வசதிகளை வழங்கினால், அவையும் இந்த எச்சரிக்கையின் வரம்புக்குள் வரும் என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

மேலும், அண்மையில் அமெரிக்காவின் குண்டுவீச்சு விமானங்கள் இங்கிலாந்தின் விமானத் தளங்களைப் பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்ததாக அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். இதுபோன்ற ஒத்துழைப்புகள் தொடருமானால், அதற்கான விளைவுகளை சம்பந்தப்பட்ட நாடுகள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய கிழக்கில் நிலவும் பதற்றமான சூழ்நிலையில் இந்த எச்சரிக்கை வெளியாகியுள்ளது. ஈரான் மற்றும் அமெரிக்காவுக்கு இடையிலான உறவு தொடர்ந்து பதற்றமடைந்து வரும் நிலையில், பிராந்திய பாதுகாப்பு மற்றும் சர்வதேச அரசியல் நிலவரம் குறித்த கவலைகளும் அதிகரித்துள்ளன.

இதுவரை, ஈரான் அரசு ஊடகத்தில் வெளியிடப்பட்ட இந்தக் கருத்துக்கு இங்கிலாந்து அல்லது அமெரிக்க அதிகாரிகள் அதிகாரப்பூர்வ பதிலை வெளியிடவில்லை.

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இளவரசி

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