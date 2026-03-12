WhatsApp
Thursday, March 12, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இலண்டனில் பேருந்து–சைக்கிள் மோதல்: உயிருக்கு போராடும் சைக்கிள் ஓட்டுநர்
by இளவரசி
ஹார்மூஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்திய கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி
by இளவரசி
ஈரான் மீது நடைபெறும் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் –...
by இளவரசி
ஜீ.வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் ‘ஹேப்பி ராஜ் ‘படத்தின் இரண்டாவது...
by பூங்குன்றன்
இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிரடியாக அதிகரிக்கும் உணவு விலைகள்! |...
by பூங்குன்றன்
இலங்கைக்கு எதிரான ஆப்கானிஸ்தானின் வெள்ளைப் பந்து தொடர்கள் பிற்போடப்பட்டது
by பூங்குன்றன்
இலண்டன் தமிழ் பெண்கள் அமைப்பின் சர்வதேச பெண்கள் தின நிகழ்வு...
by ஆசிரியர் 
கைக்குண்டு, தோட்டாக்களுடன் முன்னாள் இராணுவ சிப்பாய் கைது
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் இலண்டனில் பேருந்து–சைக்கிள் மோதல்: உயிருக்கு போராடும் சைக்கிள் ஓட்டுநர்

இலண்டனில் பேருந்து–சைக்கிள் மோதல்: உயிருக்கு போராடும் சைக்கிள் ஓட்டுநர்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இலண்டனில் பேருந்து–சைக்கிள் மோதல்

இங்கிலாந்தின் கிழக்கு இலண்டன் பகுதியில் பேருந்தும் சைக்கிளும் மோதிய விபத்தில் ஒருவர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இந்த விபத்து கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 10) பெக்டன் பகுதியில் உள்ள அட்லாண்டிஸ் அவென்யூவில் நடந்தது. அந்த நேரத்தில் இலண்டன் பேருந்து மற்றும் சைக்கிள் நேருக்கு நேர் மோதியதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவத்தில் கடுமையாக காயமடைந்த சைக்கிள் ஓட்டுநர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். தற்போது அவர் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த விபத்து தொடர்பாக விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக டிடெக்டிவ் இன்ஸ்பெக்டர் மார்க் பிரேத்வெய்ட் தெரிவித்தார். சம்பவத்தை பார்த்தவர்கள், ஆனால் இதுவரை பொலிஸாரிடம் தகவல் அளிக்காதவர்கள் உடனடியாக முன்வருமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.

மேலும், விபத்து நடந்த தருணத்தை பதிவு செய்த டாஷ் கேம் அல்லது சிசிடிவி காட்சிகள் இருந்தால் அவற்றை பொலிஸாரிடம் வழங்குமாறு அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் உள்ளவர்கள் 0208 597 9874 என்ற எண்ணில் உள்ள சீரியஸ் கொலிஷன் யூனிட்டை தொடர்புகொள்ளலாம். அல்லது 101 என்ற எண்ணில் CAD6223/10MAR26 என்ற குறிப்புடன் தகவல் தெரிவிக்கலாம்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

ஹார்மூஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்திய கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி

ஈரான் மீது நடைபெறும் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் –...

இலண்டன் தமிழ் பெண்கள் அமைப்பின் சர்வதேச பெண்கள் தின நிகழ்வு...

‘கடுமையான அபாயங்கள்’ காரணமாக இலண்டனில் ஈரான் ஆதரவு பேரணிக்கு தடை

சுவிட்சர்லாந்தில் நடுரோட்டில் பஸ் தீ விபத்து – 6 பேர்...

இலண்டனில் சில பகுதிகளில் அதிகளவில் விசாரிக்கப்படும் கறுப்பு நிற மக்கள்

பிரபலமானவை

சிறைச்சாலையில் பிறந்து புகழ்பெற்ற கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் விரிவுரையாளராக | ஈழத்தமிழ்ப் பெண்ணின் சாதனை
இலண்டன் தமிழ் பெண்கள் அமைப்பின் சர்வதேச பெண்கள் தின நிகழ்வு (படங்கள்)
ஹார்முஸ் நீரிணை விவகாரம்: இந்தியா, சீனக் கப்பல்களுக்கு தடையில்லை என ஈரான் அறிவிப்பு
இன்றைய ராசிபலன் – 06 மார்ச் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் அதிகம்…!

ஆன்மீகம்

மீசாலை வடக்கு கட்டு வைரவர் ஆலயத்தின் வருடாந்த மாசிமக விரத உற்சவம்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம்...
by இளவரசி
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி

சமையல்

பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி

மருத்துவம்

அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி

சினிமா

10 நாட்களில் ரூ.50 கோடி வசூல் | ராதிகாவின் ‘தாய் கிழவி’ இமாலய சாதனை

by சுகி 
‘தலைவாசல்’ விஜய் நடிக்கும் ‘ஆர் ஆர் ரிசார்ட்’ இணையத்தொடரின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
காதல் ரீசெட் ரிப்பீட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மம்முட்டி- மோகன்லால் நடிக்கும் ‘பேட்ரியாட் ‘ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
99/66 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

காதல் ரீசெட் ரிப்பீட் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
99/66 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வடம் | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பூக்கி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

எரிபொருளுக்கு நீளும் வரிசை… செயற்கைத் தட்டுப்பாடு இலங்கைத் தீவையே முடக்கும் அபாயம்… | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில் ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்த...
by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 59 | சித்திரமும் கைப்பழக்கம் | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
மொழிக்காய் உயிர் தந்தவர்களின் மண் இது… |   தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.