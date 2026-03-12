இலண்டனில் பேருந்து–சைக்கிள் மோதல்: உயிருக்கு போராடும் சைக்கிள் ஓட்டுநர்

இங்கிலாந்தின் கிழக்கு இலண்டன் பகுதியில் பேருந்தும் சைக்கிளும் மோதிய விபத்தில் ஒருவர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இந்த விபத்து கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 10) பெக்டன் பகுதியில் உள்ள அட்லாண்டிஸ் அவென்யூவில் நடந்தது. அந்த நேரத்தில் இலண்டன் பேருந்து மற்றும் சைக்கிள் நேருக்கு நேர் மோதியதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தில் கடுமையாக காயமடைந்த சைக்கிள் ஓட்டுநர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். தற்போது அவர் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த விபத்து தொடர்பாக விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக டிடெக்டிவ் இன்ஸ்பெக்டர் மார்க் பிரேத்வெய்ட் தெரிவித்தார். சம்பவத்தை பார்த்தவர்கள், ஆனால் இதுவரை பொலிஸாரிடம் தகவல் அளிக்காதவர்கள் உடனடியாக முன்வருமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
மேலும், விபத்து நடந்த தருணத்தை பதிவு செய்த டாஷ் கேம் அல்லது சிசிடிவி காட்சிகள் இருந்தால் அவற்றை பொலிஸாரிடம் வழங்குமாறு அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் உள்ளவர்கள் 0208 597 9874 என்ற எண்ணில் உள்ள சீரியஸ் கொலிஷன் யூனிட்டை தொடர்புகொள்ளலாம். அல்லது 101 என்ற எண்ணில் CAD6223/10MAR26 என்ற குறிப்புடன் தகவல் தெரிவிக்கலாம்.