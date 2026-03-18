இலண்டன் யூஸ்டன் நிலைய விபத்து: தடத்தில் விழுந்த 30 வயது பெண் உயிரிழப்பு

இலண்டன் யூஸ்டன் மெட்ரோ நிலையத்தில் தடத்தில் விழுந்த 30 வயது பெண் சில நாட்கள் சிகிச்சைக்குப் பிறகு உயிரிழந்தார். சம்பவம் குறித்து விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், சாட்சிகளை பொலிஸார் தேடி வருகின்றனர்.
இலண்டனின் மிகப் பிஸியான மெட்ரோ நிலையங்களில் ஒன்றான யூஸ்டன் நிலையத்தில் நடந்த விபத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த மார்ச் 10 ஆம் திகதி காலை நேரத்தில், பாதையில் ஒரு 30 வயது பெண் தவறி தடத்தில் விழுந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
காலை 9 மணிக்குள் அவசர உதவி குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டன.
அந்த பெண் மிகவும் கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த அவர், தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்றபோதும் மார்ச் 13 அன்று உயிரிழந்ததாக பிரிட்டிஷ் போக்குவரத்து பொலிஸார் உறுதிப்படுத்தினர்.
இந்த துயர சம்பவம் இலண்டன் நகர மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சம்பவம் நடந்த உடனே யூஸ்டன் நிலையத்தின் ஒரு பகுதி மூடப்பட்டு, பயணிகள் வெளியேற்றப்பட்டனர். பின்னர் சுமார் காலை 11 மணியளவில் சேவைகள் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டன.
இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்திருக்கக்கூடியவர்கள் முன்வந்து தகவல் வழங்குமாறு போக்குவரத்து பொலிஸார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். விபத்தின் சரியான காரணத்தை கண்டறிய விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், நகரத்தின் பொது போக்குவரத்து பாதுகாப்பு குறித்து மீண்டும் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.