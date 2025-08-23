WhatsApp
Saturday, August 23, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

ரணில் கைது பற்றி 3 ஆவது தரப்பினர் கணிப்பு |...
by பூங்குன்றன்
அரசியல் பழிவாங்கல்களை பார்த்துக்கொண்டிருக்கப் போவதில்லை | ஐதேக சூளுரை
by பூங்குன்றன்
அரசியல் பழிவாங்கல்களைத் தவிர வேறு எந்த நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை |...
by பூங்குன்றன்
நல்லூர் பதி வேலா | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
நியூயார்க் அதிவேக நெடுஞ்சாலை பஸ் விபத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஐவர்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் இலங்கைப் பெண் படுகொலை; மற்றுமோர் இலங்கையர் கைது!
by இளவரசி
மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் ரணில் விக்கிரமசிங்க சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில் அனுமதி!
by இளவரசி
முக்கிய பொருட்கள் எப்போது துவைக்க வேண்டும்?
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை அரசியல் பழிவாங்கல்களை பார்த்துக்கொண்டிருக்கப் போவதில்லை | ஐதேக சூளுரை

அரசியல் பழிவாங்கல்களை பார்த்துக்கொண்டிருக்கப் போவதில்லை | ஐதேக சூளுரை

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

நாட்டில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ஜனநாயக மீறல்களையும், அரசியல் பழிவாங்கல்களையும் இனியும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கப் போவதில்லை எனவும் சகல கட்சிகளுடனும் இணைந்து  ஜனநாயக போராட்டத்தை ஆரம்பிப்போம் எனவும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதியாக இருந்த காலத்தில், தனது மனைவியான பேராசிரியர் மைத்ரி விக்ரமசிங்கவின் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்துகொள்வதற்காக லண்டனுக்கு தனிப்பட்ட விஜயம் செய்வதற்காக அரச நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்கள அதிகாரிகளால் வெள்ளிக்கிழமை  (22) பிற்பகல் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் கொழும்பு கோட்டை நீதிவான்  நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பின்னர் அவரை எதிர்வரும் 26 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதிவான் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இதனையடுத்து, உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் அதிக சர்க்கரை அளவு காரணமாக மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் இன்று சனிக்கிழமை (23) அவசர ஊடகவியலாளர் சந்திப்பை முன்னெடுத்திருந்தனர். இதன் போதே மேற்கண்டவாறு தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

ரணில் கைது பற்றி 3 ஆவது தரப்பினர் கணிப்பு |...

அரசியல் பழிவாங்கல்களைத் தவிர வேறு எந்த நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை |...

நியூயார்க் அதிவேக நெடுஞ்சாலை பஸ் விபத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஐவர்...

இங்கிலாந்தில் இலங்கைப் பெண் படுகொலை; மற்றுமோர் இலங்கையர் கைது!

மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் ரணில் விக்கிரமசிங்க சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில் அனுமதி!

BREAKING ரணில் விக்கிரமசிங்கவுக்கு எதிர்வரும் 26ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியல்!

பிரபலமானவை

ரணில் விக்கிரமசிங்க கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து, நடந்தது என்ன?
BREAKING இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க கைதானார்!
‘எரின்’ சூறாவளி குறித்து இங்கிலாந்து மற்றும் அமெரிக்காவில் எச்சரிக்கை!
மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் ரணில் விக்கிரமசிங்க சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில் அனுமதி!

ஆன்மீகம்

சனி பகவான் கோபப்படக்கூடாது!
by இளவரசி
மணி பிளான்ட் வளர்ப்பதன் இரகசியம்!
by இளவரசி
வீட்டில் வாஸ்து படி வாசல் அமைப்பு!
by இளவரசி
மூன்று ராசிப் பெண்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதைகள்!
by இளவரசி
வாஸ்து படி கைக்கடிகாரம் அணிவது எப்படி?
by இளவரசி

மகளிர்

காது குத்துவதன் அறிவியல் காரணங்கள்!
by இளவரசி
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது…
by இளவரசி
பெண்கள் அணிய ஏற்ற கருப்பு கவுன்கள்!
by இளவரசி
அழகு சாதனங்கள் போலியானதா?
by இளவரசி
Menopause பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்! 🌸
by இளவரசி

சமையல்

பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு – பட்டாணி குருமா!
by இளவரசி
சுலபமான சமையல் ‘இறால் தொக்கு’
by இளவரசி
கொள்ளு தோசை
by வேங்கனி
பசலைக்கீரை மசாலா
by வேங்கனி
காய்கறி ஊத்தப்பம்
by வேங்கனி

மருத்துவம்

கேன்சரின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்!
by இளவரசி
முருங்கை பிசினின் மருத்துவ நன்மைகள்!
by இளவரசி
தனியாக இருக்கும்போது மாரடைப்பு வந்தால்?
by இளவரசி
உணவுக்கு பின் ஏலக்காய்!
by இளவரசி
சிறுநீரக நலனுக்கு Red Capsicum!
by இளவரசி

சினிமா

அசோக் செல்வன் நடிக்கும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்

by பூங்குன்றன்
‘அக்யூஸ்ட் திரைப்படம் – மூன்றாவது வாரமாக ஓடுவதே மிகப்பெரிய வெற்றி தான்’ |...
by பூங்குன்றன்
‘மஞ்சும்மல் பொய்ஸ்’ இயக்குநர் இயக்கத்தில் உருவாகும்’ பாலன் ‘
by பூங்குன்றன்
இரகசியமாக நடைபெற்ற விஜய் சேதுபதியின் ‘தலைவன் தலைவி’ பட வெற்றி விழா
by பூங்குன்றன்
தாத்தா – பேரன் உறவை உணர்வுபூர்வமாக விவரிக்கும் ‘ஃபிளாக்’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

கூலி – திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஓஹோ எந்தன் பேபி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டி.என்.ஏ (DNA) | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்

by பூங்குன்றன்
ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 50 | சங்க காலத்தில் கள் |...
by பூங்குன்றன்
புதிய வடிவில் வரும் வர்த்தக-தொழில் நுட்பப் போர் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறுமா? | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More