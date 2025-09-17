WhatsApp
Wednesday, September 17, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
கொழும்பு மக்களுக்கு முக்கிய அறிவித்தல்!

கொழும்பு மக்களுக்கு முக்கிய அறிவித்தல்!

written by பூங்குன்றன் 0 minutes read
திருத்தப்பணிகள் காரணமாக கொழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ள சில பகுதிகளில் நாளை வியாழக்கிழமை (18) அமுல்படுத்தப்படவிருந்த நீர்வெட்டு இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை தெரிவித்துள்ளது.

கொழும்பில் சில பகுதிகளில் நாளை வியாழக்கிழமை (18) காலை 10.00 மணி முதல் இரவு 07.00மணி வரை 09 மணிநேரம் நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படும் என தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை அறிவித்திருந்தது.

கொழும்பு 01 முதல் 15 , பத்தரமுல்லை, பெலவத்த, ஹோகந்தர, கொஸ்வத்த, தலவத்துகொட, கோட்டை, இராஜகிரிய, மிரிஹான, மெதிவெல, நுகெகொடை, நாவல, மஹரகம, பொலன்னாவை , ஒருகொடவத்தை , பொரலஸ்கமுவ, இரத்மலானை,தெஹிவளை, மொரட்டுவை ஆகிய பகுதிகளிலேயே நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவிருந்தது.

ஆனால் இந்த நீர்வெட்டு தற்போது இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

 

பூங்குன்றன்

