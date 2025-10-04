WhatsApp
Sunday, October 5, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

விஜய் தேவரகொண்டா – ராஷ்மிகா மந்தனா நிச்சயதார்த்தம் நிறைவு!
by இளவரசி
பழம் பெரும் நடிகை லதா நடிக்கும் ‘பேராண்டி’ படத்தின் இசை...
by பூங்குன்றன்
பாடசாலைக்குள் போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்த இளைஞன் கைது!
by பூங்குன்றன்
பாடசாலை மாணவர்களை இலக்கு வைத்து இலத்திரனியல் சிகரட்டுகள் விற்பனை
by பூங்குன்றன்
மதன மோதக போதை மாத்திரைகளுடன் காரில் பயணித்த இளைஞர்கள் இருவர்...
by பூங்குன்றன்
கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் 29 ஆவது பொதுப்பட்டமளிப்பு விழா
by பூங்குன்றன்
நவம்பரில் வெளியாகும் ஆதித்ய மாதவனின் ‘அதர்ஸ்’
by பூங்குன்றன்
2026 கால்பந்து உலகக் கிண்ணம் : வெளியிடப்பட்டது புதிய பந்து...
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை பாடசாலை மாணவர்களை இலக்கு வைத்து இலத்திரனியல் சிகரட்டுகள் விற்பனை

பாடசாலை மாணவர்களை இலக்கு வைத்து இலத்திரனியல் சிகரட்டுகள் விற்பனை

written by பூங்குன்றன் 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

மொனராகலை தலைமையக பொலிஸ் நிலைய அதிகாரிகள் குழு, மொனராகலை நகரில் பாடசாலை மாணவர்களை இலக்கு வைத்து நடத்தப்பட்ட இலத்திரனியல் சிகரட்டு மோசடியை சுற்றிவளைத்துள்ளனர்.

இதன்போது, சந்தேக நபர் ஒருவரையும் பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

குறித்த சந்தேக நபர் பல்வேறு தொகைகளுக்கு மாணவர்களுக்கு இலத்திரனியல் சிகரட்டுகளை விற்பனை செய்துவந்ததாக, முதற்கட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

சந்தேக நபரிடமிருந்து இலத்திரனியல் சிகரட்டுகள் மற்றும் பணம் என்பன பொலிஸாரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

மேலும், சந்தேக நபர் மொனராகலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

மொனராகலை நீதவான் நீதிமன்றத்தில், ஆஜர்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் இடம்பெறுவதாகவும் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

சம்பவம் குறித்து மொனராகலை பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

பாடசாலைக்குள் போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்த இளைஞன் கைது!

மதன மோதக போதை மாத்திரைகளுடன் காரில் பயணித்த இளைஞர்கள் இருவர்...

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் 29 ஆவது பொதுப்பட்டமளிப்பு விழா

2026 கால்பந்து உலகக் கிண்ணம் : வெளியிடப்பட்டது புதிய பந்து...

சிறுவர்கள் உடல்ரீதியாக தண்டிக்கப்படுதல் | அனுமதிக்கப்படவில்லை | ஹர்ஷன நாணயக்கார

தன்பாலீர்ப்பின சுற்றுலாப்பயணிகள் சர்ச்சைக்கு அரசாங்கத்தின் பதில் !

பிரபலமானவை

சனி பகவான் தரும் ஷடாஷ்டக யோகம்!
கண்ணாடி அணிபவர்கள் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 49 | சங்க இலக்கியங்களில் கொன்றை | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

ஆன்மீகம்

அசைவ உணவை பிரசாதமாக வழங்கும் கோவில்கள்!
by இளவரசி
இவங்கதான் ரொமான்டிக்கா இருப்பாங்க!
by இளவரசி
துர்கா தேவியின் அருளை பெற்றவர்கள்
by இளவரசி
உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி
ஒக்டோபர் புதன் பெயர்ச்சியில் உயர்வு காண்போர்!
by இளவரசி

மகளிர்

பிரபலங்களின் ஸ்டைலை பின்பற்றலாம்!
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கான ஆடைத் தெரிவுகள்!
by இளவரசி
வெயிலால் கருப்பான கைகளை வெள்ளையாக்கணுமா?
by இளவரசி
ஆண் குழந்தை வளர்ப்பு – பெற்றோரின் பொறுப்பு
by இளவரசி
மாதவிடாய் வலியை போக்கும் வழிகள்
by இளவரசி

சமையல்

முட்டைகோஸ் பொரியல்
by இளவரசி
மீந்த ரைஸ் இருக்கா? ரைஸ் ப்ரிட்டர்ஸை செய்யுங்க!
by இளவரசி
ஆரோக்கியமான Lunch Box பட்டியல்
by இளவரசி
காலை உணவில் முருங்கைக்கீரை!
by இளவரசி
தேங்காய் பிரட் உருண்டை!
by இளவரசி

மருத்துவம்

இரத்த புற்றுநோய் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
வல்லாரைக் கஞ்சியின் நன்மைகள்
by இளவரசி
ஆண்களே! தொப்பையை குறைக்கணுமா?
by இளவரசி
சிகரெட்டால் சேதமடைந்த நுரையீரலை சரிசெய்யுங்கள்
by இளவரசி
வெள்ளைப்பூண்டு பயன்கள்
by இளவரசி

சினிமா

விஜய் தேவரகொண்டா – ராஷ்மிகா மந்தனா நிச்சயதார்த்தம் நிறைவு!

by இளவரசி
பழம் பெரும் நடிகை லதா நடிக்கும் ‘பேராண்டி’ படத்தின் இசை வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நவம்பரில் வெளியாகும் ஆதித்ய மாதவனின் ‘அதர்ஸ்’
by பூங்குன்றன்
தனுஷ் நடிக்கும் ‘தேரே இஷ்க் மே’ எனும் படத்தின் டீஸர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ஜீவா நடிக்கும் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில் ‘ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More