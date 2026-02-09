‘பாரதி: ஒரு மனித நேய ஊடகன்’ நினைவு நிகழ்வும் மலர் வெளியீடும்

WhatsApp
Monday, February 9, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

பிரேக் -அப் கலாச்சாரத்தின் பின்னணியை சுவராசியமாக பேசும் ‘பூக்கி’
by பூங்குன்றன்
மசாலா மணத்துடன் ஐஸ்வர்யா அர்ஜுனின் ‘சீதா பயணம் ‘ முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்
தேசிய மட்ட காற்பந்தாட்ட இறுதிப் போட்டிக்கு யாழ். சென் பற்றிக்ஸ்...
by பூங்குன்றன்
அரசுக்கு தமிழ் மக்களிடம் செல்வாக்கு இருப்பது உண்மையா? நாமல் கேள்வி
by பூங்குன்றன்
பெப்ரவரியின் முதல் ஏழு நாட்களில் வந்து குவிந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்!
by பூங்குன்றன்
‘பாரதி: ஒரு மனித நேய ஊடகன்’ நினைவு நிகழ்வும் மலர்...
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்தில் கடும் மழை – 100க்கும் மேற்பட்ட வெள்ள எச்சரிக்கைகள்...
by இளவரசி
முல்லைத்தீவின் பெருமை – 5 நிமிடங்களில் சேலை ஒப்பனை செய்து...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home இலக்கியம்இலக்கியச் சாரல் ‘பாரதி: ஒரு மனித நேய ஊடகன்’ நினைவு நிகழ்வும் மலர் வெளியீடும்

‘பாரதி: ஒரு மனித நேய ஊடகன்’ நினைவு நிகழ்வும் மலர் வெளியீடும்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

மூத்த ஊடகவியலாளர் பாரதி இராசநாயகம் அவர்களின் ஓராண்டு  நினைவேந்தலும்  நினைவுமலர் வெளியீடும்   சேர் .பொன் இராமநாதன் வீதி, ஹம்சியா மஹாலில் சனிக்கிழமை காலையில் இடம்பெற்றது (07.02.2026) ஊடக விரிவுரையாளர் எச்.தேவகௌரி நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கினார் .

திருமதி தேவகி பாரதி , பாரதியின் திருவுருவப்படத்துக்கு மலர்மாலை சூட்டினார் எழுத்தாளர் கணபதி சர்வானந்தா வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார். டான்  நிறுவுநர் சி. குகநாதன் ,  மூத்த பத்திரிகையாளரும்  அ. நிக்சன், பேராசிரியர் சி. ரகுராம் தேசிய பசுமை இயக்கம் பொ.ஐங்கரநேசன் ஆகியோர் நினைவுரையாற்றினர்.

பாரதியின் சமூக,மனித நேய, அரசியல் பணிகளை ஆராத்தித் உரைகளிடை கௌரவ பிரதிகள் வழங்கப்பட்டன , பேராசிரியர் அ. சண்முகதாஸ், பேராசிரியர் என், சண்முகலிங்கன்  , பேராசிரியர்  எஸ் .சிவலிங்கராஜா,  திருவாளர் சி. திருவாகரன் ஆகியோர்  பிரதிகளை வழங்கிவைத்தனர்.

சிறந்த தமிழ் ஊடகர்களுக்கு வருடாவருடம் ’பாரதி பெயரில் விருது வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றும் அறிவிப்பும் வெளியானது.

 

 

 

 

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

தேசிய மட்ட காற்பந்தாட்ட இறுதிப் போட்டிக்கு யாழ். சென் பற்றிக்ஸ்...

அரசுக்கு தமிழ் மக்களிடம் செல்வாக்கு இருப்பது உண்மையா? நாமல் கேள்வி

பெப்ரவரியின் முதல் ஏழு நாட்களில் வந்து குவிந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்!

இங்கிலாந்தில் கடும் மழை – 100க்கும் மேற்பட்ட வெள்ள எச்சரிக்கைகள்...

முல்லைத்தீவின் பெருமை – 5 நிமிடங்களில் சேலை ஒப்பனை செய்து...

தக்காய்ச்சியின் தேர்தல் வெற்றி – ஜப்பான் பங்குச் சந்தையில் வரலாற்று...

பிரபலமானவை

வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கான புதிய டிஜிட்டல் வரி விதிகள்: ‘உடனே செயல்படுங்கள்’ என HMRC எச்சரிக்கை
வார ராசிபலன் (08 – 14 பிப்ரவரி 2026): சில ராசிகளுக்கு சவால்கள், சிலருக்கு அதிர்ஷ்டம்
உற்சாகமான எழுத்தாளர் | விருதுகளை அள்ளும் இராஜலட்சுமியின் நேர்காணல்
இன்றைய ராசிபலன் (08 பிப்ரவரி 2026): 12 ராசிகளுக்கான தினபலன் எப்படி?

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் (06.02.2026) – எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது?
by இளவரசி
மகாசிவராத்திரியில் அரிய ராஜயோகங்கள் – சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
by இளவரசி
சூரியன் கும்பப் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் குவியும் காலம்
by இளவரசி
காதலில் மனம் திறக்க தயங்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
by இளவரசி
வசந்த பஞ்சமி சந்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், புகம் அதிகரிக்கும் 
by இளவரசி

மகளிர்

மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் மன அழுத்தங்கள்
by இளவரசி
கடன் தொல்லை நீங்க வீட்டில் மணி பிளான்ட்டை வையுங்கள்
by இளவரசி
பெண்களுக்கு பரிசளிக்கக்கூடிய பொருட்கள் இதோ!
by இளவரசி
உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் அழகுக்கலை!
by இளவரசி
நீங்கள் கையை கட்டி நிற்கும் விதம் என்ன சொல்லுகிறது?
by இளவரசி

சமையல்

KFC ஸ்டைல் மொறுமொறு கணவாய் ஃபிரை!
by இளவரசி
குடும்பத்திற்கு ஏற்ற எண்ணெய் அளவு எவ்வளவு?
by இளவரசி
கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு – தேங்காய் கொழுக்கட்டை!
by இளவரசி
முட்டை புளிக்குழம்பு – சாதத்துடன் சாப்பிட சூப்பரான ஒரு கிரேவி!
by இளவரசி

மருத்துவம்

வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
by இளவரசி
உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
by இளவரசி
சிவப்பு ஆப்பிளா? பச்சை ஆப்பிளா? – ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி

சினிமா

பிரேக் -அப் கலாச்சாரத்தின் பின்னணியை சுவராசியமாக பேசும் ‘பூக்கி’

by பூங்குன்றன்
மசாலா மணத்துடன் ஐஸ்வர்யா அர்ஜுனின் ‘சீதா பயணம் ‘ முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்
ரீ ரிலீஸாகும் டி. ராஜேந்தரின் ‘உயிருள்ள வரை உஷா’
by பூங்குன்றன்
ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்காதது ஏன் | லோகேஷ் கனகராஜ்
by சுகி 
விஜய் அண்டனியின் ‘பூக்கி ‘ பட புதிய பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்

by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.