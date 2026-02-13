WhatsApp
Friday, February 13, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
2026 உலக விமான சேவை கிரிக்கெட் தொடரில் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ்...
by பூங்குன்றன்
தபால் சேவைக்கு 2,800 புதிய நியமனங்கள்
by பூங்குன்றன்
பீடி இலைகளுடன் ஒருவர் கடற்படையினரால் கைது!
by பூங்குன்றன்
ஊழலை நிறுவனமயப்படுத்துகிறது தற்போதைய அரசாங்கம் | ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
by பூங்குன்றன்
Palestine Action தடை சட்டவிரோதம்: இலண்டன் உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய...
by இளவரசி
உக்ரைனில் தேர்தல் அறிவிப்பு சாத்தியம்: அமைதி பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு மத்தியில் புதிய...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை பீடி இலைகளுடன் ஒருவர் கடற்படையினரால் கைது!

பீடி இலைகளுடன் ஒருவர் கடற்படையினரால் கைது!

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

புத்தளம், தளுவ பகுதியில் இலங்கை கடற்படை 2026 பிப்ரவரி 12 ஆம் திகதி நடத்திய சிறப்பு தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது, 86800 பீடிகள், 1250 கிலோகிராமை விட அதிகமான பீடி இலைகள், 132 பதப்படுத்தப்பட்ட பீடி இலை பொதிகள், சுமார் 103 கிலோகிராம் நிலக்கரி மற்றும் 1594 ஷாம்பு பாக்கெட்டுகள் மற்றும் சந்தேக நபரை ஒரு லொரியுடன் கடற்படையினர் கைதுசெய்துள்ளனர்.

அதன்படி, வடமேற்கு கடற்படை கட்டளையின் இலங்கை கடற்படை கப்பல் தம்பபன்னியுடன் இணைக்கப்பட்ட தளுவ கடற்படைப் பிரிவினரால் தளுவ பகுதியில் நடத்தப்பட்ட இந்த சிறப்பு சோதனை நடவடிக்கையின் போது, அப்பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமான லொரி ஒன்று சோதனை செய்யப்பட்டது. அப்போது, சட்டவிரோதமாக கொண்டு வரப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் பீடி, பீடி இலைகள், பதப்படுத்தப்பட்ட பீடி இலைகள், நிலக்கரி மற்றும் ஷாம்பு பாக்கெட்டுகள் ஆகியவை லொரியுடன் கடற்படையினரால் கைப்பற்றப்பட்டன.

மேலும், இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் கடற்படையினரால் கைப்பற்றப்பட்ட சந்தேக நபர் மன்னாரில் வசிக்கும் 28 வயதுடையவர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. மேலும், கடற்படையினரால் கைப்பற்றப்பட்ட பீடி, பீடி இலைகள், பதப்படுத்தப்பட்ட பீடி இலைகள், நிலக்கரி, ஷாம்பு பாக்கெட்டுகள் மற்றும் லொரி ஆகியவை மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக புத்தளம் மதுவரி அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்

2026 உலக விமான சேவை கிரிக்கெட் தொடரில் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ்...

தபால் சேவைக்கு 2,800 புதிய நியமனங்கள்

ஊழலை நிறுவனமயப்படுத்துகிறது தற்போதைய அரசாங்கம் | ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

Palestine Action தடை சட்டவிரோதம்: இலண்டன் உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய...

உக்ரைனில் தேர்தல் அறிவிப்பு சாத்தியம்: அமைதி பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு மத்தியில் புதிய...

பிரபலமானவை

தமிழின அழிப்பிற்கு நீதிவேண்டிய ஐ.நா நோக்கிய ஈருருளிப்பயணம்
மகப்பேறு மருத்துவ குறைபாடுகளால் பச்சிளம் குழந்தைகள் உயிரிழப்பு: பெற்றோர் பகீர் குற்றச்சாட்டு
வன்முறைகளுக்கு மத்தியில் பங்களாதேஷ் தேர்தல் நிறைவு: தாரிக் ரஹ்மான் பிரதமராகும் வாய்ப்பு
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் – 11 பிப்ரவரி 2026: 12 ராசி, நட்சத்திரங்களின்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – பிப்ரவரி 10, 2026: சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்,...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (08 – 14 பிப்ரவரி 2026): சில ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (08 பிப்ரவரி 2026): 12 ராசிகளுக்கான தினபலன் எப்படி?
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (06.02.2026) – எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது?
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

மீதமான இட்லியால் சுவையான சில்லி இட்லி!
by இளவரசி
வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
KFC ஸ்டைல் மொறுமொறு கணவாய் ஃபிரை!
by இளவரசி
குடும்பத்திற்கு ஏற்ற எண்ணெய் அளவு எவ்வளவு?
by இளவரசி
கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
by இளவரசி
உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
by இளவரசி
சிவப்பு ஆப்பிளா? பச்சை ஆப்பிளா? – ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி

சினிமா

மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நடிகர் நிகில் சித்தார்த்தா நடிக்கும் ‘சுயம்பு ‘ படத்தின் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பரீட்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்
பிரேக் -அப் கலாச்சாரத்தின் பின்னணியை சுவராசியமாக பேசும் ‘பூக்கி’
by பூங்குன்றன்
மசாலா மணத்துடன் ஐஸ்வர்யா அர்ஜுனின் ‘சீதா பயணம் ‘ முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.