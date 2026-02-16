WhatsApp
Monday, February 16, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

இணையப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த புதிய சட்டங்கள் தேவை – இங்கிலாந்து...
by இளவரசி
பங்களாதேஷ் பிரதமராக தாரிக் ரஹ்மான் நாளை பதவியேற்பு – சர்வதேச...
by இளவரசி
இந்தியாவில் 5 நாள் உலக செயற்கை நுண்ணறிவு உச்சநிலை மாநாடு...
by இளவரசி
பூக்கி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ரி20 உலகக் கிண்ண வரலாற்றில் மேலோங்கும் இந்தியாவின்...
by பூங்குன்றன்
அரச பல்கலைக்கழகங்களில் 50% விரிவுரையாளர் பற்றாக்குறை
by பூங்குன்றன்
நெடுந்தீவின் நெடுங்காலப் போக்குவரத்துத் துயரம் நீங்கியது: படகு மூலம் சேர்க்கப்பட்ட...
by பூங்குன்றன்
வெடுக்குநாறி ஆதிலிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்தில் சுமூகமாக நடைபெற்ற சிவராத்திரி வழிபாடுகள்
by பூங்குன்றன்

நெடுந்தீவின் நெடுங்காலப் போக்குவரத்துத் துயரம் நீங்கியது: படகு மூலம் சேர்க்கப்பட்ட புதிய பஸ்!

நெடுந்தீவின் நெடுங்காலப் போக்குவரத்துத் துயரம் நீங்கியது: படகு மூலம் சேர்க்கப்பட்ட புதிய பஸ்!

written by பூங்குன்றன்
நெடுந்தீவில் போக்குவரத்து சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட, இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பஸ் ஒன்று, கடற்படையின் விசேட படகு மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.

நெடுந்தீவில் இதுவரை காலமும் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான ஒரு பஸ் மாத்திரம் சேவையில் ஈடுபட்டிருந்ததாகவும், நீண்ட நாட்களாக குறித்த பஸ், பழுதடைந்த நிலையில், கடும் சிரமத்திற்கு மத்தியில் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இதனால் மக்கள் போக்குவரத்தில் பெரும் சிரமங்களுக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

இதனை தொடர்ந்து, கடந்த செப்டெம்பர் 18ஆம் திகதி போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சர் பிமல் ரத்நாயக்க தலைமையில் நடைபெற்ற போக்குவரத்து ஒருங்கிணைப்புக் குழு விசேட கூட்டத்தில், இந்த விடயம் குறித்து கலந்துரையாடப்பட்டுள்;ளது.

இந்த விடயம் தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அமைச்சர் கூறியிருந்த நிலையில், சுமார் 05 மாதங்களின் பின்னர் புதிய பஸ், சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை, இதுவரை காலமும் நெடுந்தீவில் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட பஸ், திருத்த வேலைகளுக்காக யாழ்ப்பாணத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

பூங்குன்றன்

