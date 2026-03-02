எரிபொருள் விநியோகத்துக்கான QR குறியீடு அவசியமா? | நளிந்த ஜயதிஸ்ஸஷ பதில்

WhatsApp
Monday, March 2, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

சங்க இலக்கியப் பதிவு – 54 | சங்க காலத்தில்...
by பூங்குன்றன்
ஈரான் மசூதியில் பறக்கும் சிவப்புக் கொடி! | காரணம் என்ன?
by பூங்குன்றன்
ஈரான் மீதான அமெரிக்க தாக்குதலை அடுத்து நிலைமைகளை FIFA கண்காணித்து...
by பூங்குன்றன்
மருதனார்மடம் பகுதியில் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்த மோட்டார் சைக்கிள்!
by பூங்குன்றன்
குவைத்தில் உள்ள இலங்கையர்கள் குறித்து தூதுவர் லக்ஷித ரத்நாயக்க வெளியிட்ட...
by பூங்குன்றன்
எரிபொருள் விநியோகத்துக்கான QR குறியீடு அவசியமா? | நளிந்த ஜயதிஸ்ஸஷ...
by பூங்குன்றன்
சைப்ரஸில் உள்ள இங்கிலாந்து விமானப்படை தளத்தில் ஈரானிய ட்ரோன் தாக்குதல்!
by இளவரசி
மத்திய கிழக்கில் சிக்கியுள்ள லட்சக்கணக்கான இங்கிலாந்து மக்களை பாதுகாக்க அரசு...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை எரிபொருள் விநியோகத்துக்கான QR குறியீடு அவசியமா? | நளிந்த ஜயதிஸ்ஸஷ பதில்

எரிபொருள் விநியோகத்துக்கான QR குறியீடு அவசியமா? | நளிந்த ஜயதிஸ்ஸஷ பதில்

written by பூங்குன்றன் 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

எரிபொருள் விநியோகத்தில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லாத காரணத்தினால் எரிபொருள் விநியோகத்துக்கான QR குறியீட்டு முறையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என அமைச்சரவைப் பேச்சாளரும் அமைச்சருமான நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் மேலும் கூறுகையில்,

இதற்கு முன்பு நாடு எதிர்கொண்ட எரிபொருள் நெருக்கடி நிலைமையின்போது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட எரிபொருள் விநியோக முறை கடைபிடிக்கப்பட்டதால் எரிபொருள் விநியோகத்துக்காக QR  குறியீடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

தற்போது எரிபொருள் விநியோகத்தில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. நாட்டில் போதுமான அளவுக்கு எரிபொருள் இருக்கிறது.

தேவை ஏற்பட்டால், QR  குறியீடு முறையை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக அரசாங்கம் பரிசீலிக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

ஈரான் மசூதியில் பறக்கும் சிவப்புக் கொடி! | காரணம் என்ன?

ஈரான் மீதான அமெரிக்க தாக்குதலை அடுத்து நிலைமைகளை FIFA கண்காணித்து...

மருதனார்மடம் பகுதியில் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்த மோட்டார் சைக்கிள்!

குவைத்தில் உள்ள இலங்கையர்கள் குறித்து தூதுவர் லக்ஷித ரத்நாயக்க வெளியிட்ட...

சைப்ரஸில் உள்ள இங்கிலாந்து விமானப்படை தளத்தில் ஈரானிய ட்ரோன் தாக்குதல்!

மத்திய கிழக்கில் சிக்கியுள்ள லட்சக்கணக்கான இங்கிலாந்து மக்களை பாதுகாக்க அரசு...

பிரபலமானவை

இலண்டன் நகரில் ‘மெய்சிலிர்க்க வைத்த’ ஈழத்தமிழ் நாடக விழா | படங்கள் இணைப்பு
கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் வரை – நம்பிக்கையின் மிதிவண்டிப் பயணம் | பத்து வருட சாதனை
இடைத்தேர்தல்: Green Party வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றி; லேபர் கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவு!
இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸின் தாக்குதலை பாராட்டிய ஈரான் மாணவியை நாடு கடத்த பிரான்ஸ் நீதிமன்றம் உத்தரவு

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
by இளவரசி
செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் – தீர்த்தக்குட ஊர்வலத்துடன் விழா கோலாகலம்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 19 பிப்ரவரி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான...
by இளவரசி
2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் என்ன...
by இளவரசி

மகளிர்

திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி

சமையல்

ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி
முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
by இளவரசி

மருத்துவம்

விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி
சிரப் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டு காலம்
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் விமல் நடிக்கும் ‘வடம்’ படத்தின் இசை வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
விஜய் தேவரகொண்டா – ராஷ்மிகா மந்தானா இணைந்து நடிக்கும் ‘ரணபாலி’ படத்தின் முதல்...
by பூங்குன்றன்
நடிகையுடன் தொடர்பு | விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு
by பூங்குன்றன்
காதல் ‘கீதா கோவிந்தம்’ திருமணத்தில் முடிந்தது | ராஷ்மிகாவின் கரம் பிடித்தார் விஜய்...
by பூங்குன்றன்
ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் ‘மெண்டல் மனதில் ‘ படத்தின் முதல்...
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில் ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்த நாளிது | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 59 | சித்திரமும் கைப்பழக்கம் | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
மொழிக்காய் உயிர் தந்தவர்களின் மண் இது… |   தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.