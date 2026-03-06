4 யாழ்ப்பாணம் பருத்தித்துறை மந்திகை எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் அருகில் 500 லீற்றருக்கும் மேற்பட்ட மண்ணெண்ணையை பதுக்கி வைத்திருந்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் ஒருவரை காவல்துறையினர் நேற்று முன்தினம் கைது செய்துள்ளனர். சம்பவம் தொடர்பாக தெரியவருவதாவது, அதிகளவான மண்ணெண்ணையை வியாபார நடவடிக்கைகளுக்காக அல்லது பிற தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தும் நோக்கில் வாகனத்தின் மூலம் மந்திகை எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் அருகில் இருந்து எரிபொருள் கடத்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
செய்திகள்
புகைப்படத் தொகுப்பு
யாழில் எரிபொருளை பதுக்க முயற்சித்த சந்தேகநபர் கைது | நீதிமன்றத்தில் முன்னிலை
வணக்கம் இலண்டன் WHATSAPP CHANNEL நாட்டு நடப்புகளை உங்கள் அலைபேசியில் பெற்றுக்கொள்ள வணக்கம் இலண்டன் WhatsApp Channelஇல் இணையுங்கள். JOIN NOW