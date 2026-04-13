கல்கிஸ்சை சம்பவம்: ஆக்ரோஷமாக நடந்து கொண்ட வெளிநாட்டு பெண் கைது

கல்கிஸ்சையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (12) இரவு பதிவான ஒழுங்கற்ற நடத்தை சம்பவம் தொடர்பாக ஒரு வெளிநாட்டுப் பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அருகில் இருந்தவர்கள் பதிவு செய்த காணொளிக் காட்சிகளின்படி, போதையில் இருந்ததாக நம்பப்படும் அந்தப் பெண், ஆக்ரோஷமாகி, அப்பகுதியில் இருந்த ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் உட்பட பலரைத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அவரைக் கட்டுப்படுத்த முயன்ற ஒரு பொலிஸ் அதிகாரியை அந்தப் பெண் தாக்குவதையும் அந்தக் காணொளி காட்டுகிறது.
அருகில் இருந்தவர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பொலிஸ் அதிகாரிகள் நிலைமையைக் கட்டுப்படுத்த முயன்றனர், ஆனால் நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்படுவதற்கு முன்பு கிட்டத்தட்ட 30 நிமிடங்கள் அவர் கட்டுக்கடங்காமல் இருந்தார்.
இறுதியில் பொலிஸ் அதிகாரிகள் அந்தப் பெண்ணைக் காவலில் எடுப்பதையும் அந்தக் காணொளிக் காட்சிகள் மேலும் காட்டுகின்றன.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து இதுவரை காவல்துறை தரப்பில் இருந்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையும் வெளியிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.