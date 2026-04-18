தங்கம் வாங்க காத்திருப்போருக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

20 சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் விலை இன்று(18) அதிகரிப்பை பதிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை 4,831 டொலராகக் பதிவாகியுள்ளதுடன், ஒரு அவுன்ஸ் வெள்ளியின் விலை 80 டொலராக விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. இந்தநிலையில் இலங்கையிலும் இன்று(18) தங்கத்தின் விலை அதிகரிப்பை பதிவு செய்துள்ளதாக அகில இலங்கை நகையக வியாபாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
செய்திகள்
புகைப்படத் தொகுப்பு
வணக்கம் இலண்டன் WHATSAPP CHANNEL நாட்டு நடப்புகளை உங்கள் அலைபேசியில் பெற்றுக்கொள்ள வணக்கம் இலண்டன் WhatsApp Channelஇல் இணையுங்கள். JOIN NOW