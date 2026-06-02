யாழ். பல்கலையில் வெசாக் கூடு சேதம் | தமிழ் மாணவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்த வேண்டாம்

யாழ்.பல்கலைக்கழகத்தில் வெசாக் கூடுகள் சேதமாக்கப்பட்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து ஒட்டுமொத்த தமிழ் மாணவர் சமூகத்தின் மீதும் பொறுப்பைச் சுமத்த முயற்சிப்பதை தாம் கண்டிப்பதாகவும் , குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் விரிவான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு , அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முகாமைத்துவ கற்கைகள் மற்றும் வணிக பீட மாணவர் ஒன்றியம் தெரிவித்துள்ளது.
யாழ். பல்கலைக்கழக முகாமைத்துவ பீட வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வெசாக் கூடு ஞாயிற்றுக்கிழமை சிலரால் சேதமாக்கப்பட்டுள்ளது.
குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் முகாமைத்துவ மாணவர் ஒன்றியம் விடுத்துள்ள அறிக்கையிலையே அவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
குறித்த அறிக்கையில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது,
எமது பீடத்தைச் சேர்ந்த சிங்கள மாணவர்களால், வெசாக் விளக்குகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சி, ஒன்றியத்தின் ஒப்புதல் மற்றும் ஆதரவுடன் நடத்தப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியை எளிதாக்குவதிலும், அது வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதை உறுதி செய்வதிலும் தமிழ் மாணவர்கள் தங்களின் ஒத்துழைப்பையும் உதவியையும் முனைப்புடன் வழங்கினர்.
மாணவர்கள் இந்த முக்கியமான சமய மற்றும் பண்பாட்டு விழாவைக் கொண்டாடுவதற்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்க, சாத்தியமான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன.
துரதிர்ஷ்டவசமாக, ஒரு சில நபர்களால் வெசாக் கூடு சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நாசவேலையை நாங்கள் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம். மேலும், இதற்கு நேரடியாகப் பொறுப்பானவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் என கோருகிறோம்.
அதே நேரத்தில், சில தனிநபர்கள் இந்தச் சம்பவத்தைப் பொதுமைப்படுத்தி, ஒட்டுமொத்த தமிழ் மாணவர் சமூகத்தின் மீதும் பொறுப்பைச் சுமத்த முயற்சிப்பதை நாங்கள் கண்டிப்பதுடன் , எங்களது ஆழ்ந்த கவலையை வெளிப்படுத்துகிறோம். இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகள் நியாயமற்றவை, தவறாக வழிநடத்துபவை,
குற்றவாளிகள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். அதே சமயம், இந்தத் தனிப்பட்ட சம்பவத்தை ஒரு இனப் பிரச்சினையாக மாற்றும் எந்தவொரு முயற்சியையும் நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம்.
ஒரு சில தனிநபர்களின் செயல்களை, சமூகங்களுக்கு இடையே பிளவுகளை உருவாக்கவோ அல்லது நமது பீட மாணவர்களிடையே நிலவும் ஒற்றுமையையும் பரஸ்பர மரியாதையையும் சீர்குலைக்கவோ பயன்படுத்தக் கூடாது.
அனைத்து மாணவர்களும் பொறுப்புடன் செயல்படுமாறும், தவறான தகவல்களைப் பரப்புவதைத் தவிர்க்குமாறும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நியாயமான விசாரணை நடத்த அனுமதிக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
நமது பீட சமூகத்தை வலுப்படுத்தும் நல்லிணக்கம், மரியாதை மற்றும் சகவாழ்வு ஆகிய விழுமியங்களை நாம் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்துவோம். என அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.