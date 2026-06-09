21 கிளிநொச்சியில் மின்சாரம் தாக்கி இளைஞன் மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளான். கிளிநொச்சி தர்மபுரம் காவல்துறை பிரிவுக்குட்பட்ட புன்னைநீராவி – நாதன் குடியிருப்பு பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் கடைச்சல் தொழிலகத்தில் குறித்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது.
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கிளிநொச்சியில் துயரம் | மின்சாரம் தாக்கி இளைஞன் பலி
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