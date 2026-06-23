இலங்கையில் காணிப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படாத kமுதல் மாவட்டமாக கிளிநொச்சி | செயலாளர் முரளிதரன்

WhatsApp
Tuesday, June 23, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

இந்தாங்கோ” ஒற்றைச் சொல் | சிறுகதை | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
நடிகர் ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் ‘இம்மாற்றல்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
அயர்லாந்துடனான மகளிர் ரி20 உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் இலங்கை களத்தடுப்பை...
by பூங்குன்றன்
அரச பாடசாலைகளில் முதலாம் தர மாணவர் சேர்க்கைக்கான புதிய சுற்றுநிருபத்துக்கு...
by பூங்குன்றன்
இலங்கையில் காணிப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படாத kமுதல் மாவட்டமாக கிளிநொச்சி | செயலாளர்...
by பூங்குன்றன்
நிகழ்நிலை காப்புச் சட்டம் இரத்துச் செய்யும் சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பு
by பூங்குன்றன்
கனடாவில் யூதர்கள் வசிக்கும் பகுதியில் துப்பாக்கிச்சூடு: பொலிஸ் உட்பட மூவர்...
by இளவரசி
உள்நாட்டு விமர்சனங்களுக்கு மத்தியிலும் ஐரோப்பிய தலைவர்களின் பாராட்டைப் பெற்ற ஸ்டார்மர்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை இலங்கையில் காணிப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படாத kமுதல் மாவட்டமாக கிளிநொச்சி | செயலாளர் முரளிதரன்

இலங்கையில் காணிப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படாத kமுதல் மாவட்டமாக கிளிநொச்சி | செயலாளர் முரளிதரன்

written by பூங்குன்றன் 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

இலங்கையில் உள்ள மாவட்டங்களில் காணிப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படாத மாவட்டமாக கிளிநொச்சி மாவட்டம் காணம்படுகிறது என கிளிநொச்சி மாவட்டச் செயலாளர் சுப்பிரமணியம் முரளிதரன் தெரிவித்தார்.

வடக்கு மாகாண காணி ஆணையாளர் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில், கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் ‘5 ஆண்டுச் செயலாற்றுகை’ தொடர்பான விசேட மீளாய்வுக் கூட்டம், கிளிநொச்சி மாவட்டச் செயலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (23)  நடைபெற்றது.

இதில் கருத்து தெரிவிக்கையில் இதனை தெரிவித்தார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் ,

இலங்கையிலுள்ள 25 மாவட்டங்களிலும் காணிப் பிரச்சினைகள் அதிகளவில் தீர்க்கப்படாத மாவட்டமாக கிளிநொச்சி மாவட்டம் காணப்படுகிறது.

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் காணிப் பிணக்குகள் எதுவுமற்றநிலையில் 8ஆயிரத்து 600 பேர் காணி ஆவணங்களைக் கோரி விண்ணப்பித்துள்ள நிலையில், கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இச்செயற்றிட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போதிலும், எதிர்பார்க்கப்பட்ட மட்டத்தில் இதற்கான முன்னேற்றம் எட்டப்படவில்லை இந்த மாவட்ட மக்களுக்கு இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க அனைத்துதரப்பினரும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டும் என்றார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

இந்தாங்கோ” ஒற்றைச் சொல் | சிறுகதை | நதுநசி

அயர்லாந்துடனான மகளிர் ரி20 உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் இலங்கை களத்தடுப்பை...

அரச பாடசாலைகளில் முதலாம் தர மாணவர் சேர்க்கைக்கான புதிய சுற்றுநிருபத்துக்கு...

நிகழ்நிலை காப்புச் சட்டம் இரத்துச் செய்யும் சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பு

கனடாவில் யூதர்கள் வசிக்கும் பகுதியில் துப்பாக்கிச்சூடு: பொலிஸ் உட்பட மூவர்...

உள்நாட்டு விமர்சனங்களுக்கு மத்தியிலும் ஐரோப்பிய தலைவர்களின் பாராட்டைப் பெற்ற ஸ்டார்மர்!

பிரபலமானவை

வார ராசிபலன் (21 ஜூன் 2026 – 27 ஜூன் 2026): இந்த வாரம் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனைவது இந்த 5 ராசிகளா?
இங்கிலாந்தின் Bedford ரயில் விபத்து: ஓட்டுநர் பலி, 33 பயணிகள் படுகாயம்
நடுவானில் மோதிய இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள்! பிரபல பாடகர் உட்பட 6 பேர் உயிரிழப்பு
இன்றைய ராசிபலன் 19 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட கதவு திறக்கப் போகுதாம்!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 19 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 18 ஜூன் 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் ஆரோக்கியத்தில்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 17 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு மன...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 15 ஜூன் 2026: நிதி இழப்பை சந்திக்கக்கூடிய ராசிகள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (14 ஜூன் 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் கையில்...
by இளவரசி

மகளிர்

வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி
வீட்டிலேயே கிடைக்கும் பொருட்களில் உதட்டை பொலிவாக்கலாம்!
by இளவரசி
குழந்தைகளின் நகப் பராமரிப்பு முறை
by இளவரசி
அடம்பிடிக்கும் குழந்தைகளை சமாளிப்பது எப்படி?
by இளவரசி

சமையல்

இட்லியை வீணாக்காமல் மசாலா இட்லி செய்யுங்க!
by இளவரசி
உருளைக்கிழங்கு மட்டும் போதும்! குருமா செய்யுங்க…
by இளவரசி
பச்சை பயிறு கிரேவி | சத்து நிறைந்த ஆரோக்கிய ரெசிபி!
by இளவரசி
ஜவ்வரிசி தோசையும், தக்காளி சட்னியும் – செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
இட்லி, தோசைக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ் தேங்காய் – புதினா சட்னி!
by இளவரசி

மருத்துவம்

தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி
7 நாள் முட்டை டயட்: உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி
எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
பருத்தி பாலின் நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் ‘இம்மாற்றல்’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
ஜீவா நடிக்கும் ‘ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன்’ படத்தின் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
சூர்யா நடிக்கும் ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’ படத்தின் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
‘சமந்தாவின் ‘எங்கள் தங்கம்’ | வுமன் பவர் அல்ல…டேலன்ட் பவர்’ | நடிகை...
by பூங்குன்றன்
ஜூலையில் வெளியாகிறது நடிகர் பாரி இளவழகனின் ‘அன்பே டயானா’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

நிழல் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

கல்வியா? கலையா? சமூகத்தின் தவறான கற்பிதத்தை உடைத்த கில்மிசா! | அ. நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
கல்லோயாவிலிருந்து முள்ளிவாய்க்கால் வரை | ஈழத்து நிலவன்
by பூங்குன்றன்
தளபதி பால்ராஜைப் பார்க்க ஒன்றுகூடிய இராணுவத் தளபதிகளை ஏன் கைது செய்யவில்லை? |...
by பூங்குன்றன்
ஈழத்தமிழரின் தெங்கு பயிர்ச்செய்கை வீழ்ச்சி அடைவது தடுக்கப்படுமா? | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
முதலமைச்சர் விஜயய் ஏன் ஊடகங்களை சந்திக்க வேண்டும்? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.