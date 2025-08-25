WhatsApp
Monday, August 25, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இங்கிலாந்து முழுவதும் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட தயாராகும் பஸ் ஓட்டுநர்கள்
by இளவரசி
ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ‘இசை சாம்ராட்’ டி. இமானின் இசையில் உருவான...
by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ‘மதராஸி’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இராணுவ பிடியிலுள்ள நிலத்தினை விடுவிக்க அரசு ஆக்கபூர்வமாகச் செயற்படவில்லை |...
by பூங்குன்றன்
செம்மணி மனித புதைகுழிக்கு சர்வதேச விசாரணை கோரி 29 ஆம்...
by பூங்குன்றன்
ரணில் விக்ரமசிங்கவின் கைது தனிப்பட்டதொரு சம்பவமல்ல | சஜித்துடன் திரண்ட...
by பூங்குன்றன்
காசா மருத்துவமனை மீதான இஸ்ரேல் தாக்குதலில் நான்கு பத்திரிகையாளர்கள் உட்பட...
by இளவரசி
மேற்கு இலண்டன் விபத்தில் பெண் சைக்கிள் ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமா சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ‘மதராஸி’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ‘மதராஸி’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

‘அமரன்’ எனும் பிரம்மாண்டமான வெற்றி படத்திற்குப் பிறகு நடிகர் சிவ கார்த்திகேயன் நடிப்பில் தயாராகி வரும் ‘மதராஸி’ எனும் திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இதற்காக சென்னையின் புறநகர் பகுதியில் அமையப்பெற்றுள்ள தனியார் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற முன்னோட்ட வெளியிட்டு விழாவில் படக்குழுவினருடன் தயாரிப்பாளர்கள் ஆர். பி. சௌத்ரி – கலைப்புலி எஸ் தாணு ஆகியோர் சிறப்பு அதிதிகளாக பங்கு பற்றினர்.

பிரபல இயக்குநர் ஏ. ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள’ மதராஸி’ எனும் திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ருக்மணி வசந்த், வித்யூத் ஜாம்வால், பிஜு மேனன்,  சபீர் கல்லரக்கல், விக்ராந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

சுதீப் இலாமோன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். எக்சன் என்டர்டெய்னராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை ஸ்ரீ லட்சுமி மூவிஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது.

எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் ஐந்தாம் திகதியன்று உலகம் முழுவதும் பட மாளிகைகளில் தமிழ், தெலுங்கு , மலையாளம், கன்னடம், இந்தி ஆகிய இந்திய மொழிகளில் பான் இந்திய திரைப்படமாக வெளியாகும் ‘மதராஸி’ திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த முன்னோட்டத்தில் ரகு என்ற கதாபாத்திரத்தில் கதையின் நாயகனான சிவகார்த்திகேயன் தோன்றுகிறார் என்பதும், வழக்கம் போல் தீவிரவாதம் – பயங்கரவாதம் தொடர்பான காட்சிகள் இடம் பிடித்திருப்பதால்.. ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்கு குறைவிருக்காது என்பதை நிரூபிப்பதால்.. இப்படத்திற்கு ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது.

இதன் காரணமாக இந்த முன்னோட்டம் வெளியான குறுகிய கால அவகாசத்திற்குள் நான்கு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்களால் பார்வையிடப்பட்டு சாதனை படைத்து வருகிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ‘இசை சாம்ராட்’ டி. இமானின் இசையில் உருவான...

நடிகர் கஜேஷ் நடிக்கும் ‘உருட்டு உருட்டு’ பட அப்டேட்

இந்திரா | திரைவிமர்சனம்

சசிகுமார் வெளியிட்ட நடிகை பூர்ணிமா ரவியின் ‘யெல்லோ’ பட ஃபர்ஸ்ட்...

அசோக் செல்வன் நடிக்கும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்

‘அக்யூஸ்ட் திரைப்படம் – மூன்றாவது வாரமாக ஓடுவதே மிகப்பெரிய வெற்றி...

பிரபலமானவை

ரணில் விக்கிரமசிங்க கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து, நடந்தது என்ன?
BREAKING இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க கைதானார்!
நல்லூர் பதி வேலா | நதுநசி
குழந்தைகளின் வளர்ச்சி படிநிலைகள்

ஆன்மீகம்

குரு பகவானுக்கு விருப்பமான ராசிகள்!
by இளவரசி
சனி பகவான் கோபப்படக்கூடாது!
by இளவரசி
மணி பிளான்ட் வளர்ப்பதன் இரகசியம்!
by இளவரசி
வீட்டில் வாஸ்து படி வாசல் அமைப்பு!
by இளவரசி
மூன்று ராசிப் பெண்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதைகள்!
by இளவரசி

மகளிர்

கரும்புள்ளிகளை நீக்கும் வீட்டு வைத்தியம்!
by இளவரசி
காது குத்துவதன் அறிவியல் காரணங்கள்!
by இளவரசி
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது…
by இளவரசி
பெண்கள் அணிய ஏற்ற கருப்பு கவுன்கள்!
by இளவரசி
அழகு சாதனங்கள் போலியானதா?
by இளவரசி

சமையல்

வெங்காயம் இல்லாத பூசணி சாம்பார்!
by இளவரசி
பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு – பட்டாணி குருமா!
by இளவரசி
சுலபமான சமையல் ‘இறால் தொக்கு’
by இளவரசி
கொள்ளு தோசை
by வேங்கனி
பசலைக்கீரை மசாலா
by வேங்கனி

மருத்துவம்

கேன்சரின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்!
by இளவரசி
முருங்கை பிசினின் மருத்துவ நன்மைகள்!
by இளவரசி
தனியாக இருக்கும்போது மாரடைப்பு வந்தால்?
by இளவரசி
உணவுக்கு பின் ஏலக்காய்!
by இளவரசி
சிறுநீரக நலனுக்கு Red Capsicum!
by இளவரசி

சினிமா

ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ‘இசை சாம்ராட்’ டி. இமானின் இசையில் உருவான ‘இன்னும் எத்தன காலம்..’

by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ‘மதராஸி’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் கஜேஷ் நடிக்கும் ‘உருட்டு உருட்டு’ பட அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
இந்திரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சசிகுமார் வெளியிட்ட நடிகை பூர்ணிமா ரவியின் ‘யெல்லோ’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

கூலி – திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஓஹோ எந்தன் பேபி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டி.என்.ஏ (DNA) | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்

by பூங்குன்றன்
ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 50 | சங்க காலத்தில் கள் |...
by பூங்குன்றன்
புதிய வடிவில் வரும் வர்த்தக-தொழில் நுட்பப் போர் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறுமா? | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More