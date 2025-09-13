WhatsApp
Saturday, September 13, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் வெளியிட்ட ‘கும்கி 2’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்
ஈழ தமிழ் சினிமாவிற்கு முதல் முதலாக இசை அமைக்கும் இசைஞானி...
by பூங்குன்றன்
நாடளாவிய ரீதியில் விசேட சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கை!
by பூங்குன்றன்
வடமராட்சியில் மீனவர்களின் வாடிக்கு தீ வைப்பு – இரு மீனவர்கள்...
by பூங்குன்றன்
செப்டெம்பர் மாதத்தின் முதல் 10 நாட்களில் 52,246 சுற்றுலாப் பயணிகள்...
by பூங்குன்றன்
பொங்கித்தகிக்கிறது புதைகுழிகள் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
மெளனத்தின் மொழி | சிறுகதை | றொஸ்னி அபி
by சுகி 
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் 79ஆவது ஆண்டு விழா செப்டம்பர் 20ஆம்...
by பூங்குன்றன்

ஈழ தமிழ் சினிமாவிற்கு முதல் முதலாக இசை அமைக்கும் இசைஞானி இளையராஜா

ஈழ தமிழ் சினிமாவிற்கு முதல் முதலாக இசை அமைக்கும் இசைஞானி இளையராஜா

written by பூங்குன்றன்
நடிகர் ‘கயல்’ வின்சென்ட் கதையின் நாயகனாக நடித்து வரும் ‘அந்தோணி’ எனும் ஈழ தமிழ் மண் பின்னணியில் ஈழ தமிழ் கலைஞர்களுடன் இணைந்து உருவாகும் திரைப்படத்திற்கு ‘உலகம் போற்றும் சிம்பொனி நாயகன்’ இசை ஞானி இளையராஜா இசையமைக்கிறார் என்ற தகவலை படக் குழுவினர் பிரத்யேக புகைப்படத்துடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

இயக்குநர்கள் சுகிர்தன் கிறிஸ்துராஜா & ஜெனோசன் ராஜேஸ்வர் ஆகிய இருவரும் இணைந்து இயக்கி வரும் ‘அந்தோணி ‘எனும் திரைப்படத்தில் கயல் வின்சென்ட் , டிஜே பானு , நிழல்கள் ரவி, அருள்தாஸ், சுதர்சன்.ஆர், சௌமி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். ரிஷி செல்வம் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.

இந்த திரைப்படத்தை ஓசை பிலிம்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர்கள் கலை வளரி சக ரமணா மற்றும் சுகந்தினி ரமணதாஸ் ஆகியோர் இணைந்து தயாரிக்கிறார்கள்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து படப்பிடிப்புக்கு பிந்தைய தொழில்நுட்ப பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் இப்படத்திற்கு இசை ஞானி இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.

ஈழ மண்ணில் உருவாகும் ஒரு படைப்பிற்கு இசை ஞானி இளையராஜா இசையமைக்க சம்மதம் தெரிவித்தார் என்றதும்.. மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதித்தோம் என படக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

இசைஞானி இளையராஜாவின் பங்களிப்பின் காரணமாக ‘அந்தோணி ‘ படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு சர்வதேச அளவில் உயர்ந்திருக்கிறது.

பூங்குன்றன்

