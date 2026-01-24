நடிகர் ரவி மோகன் நடிக்கும் ‘கராத்தே பாபு’ படத்தின் டீசர் வெளியீடு.

WhatsApp
Sunday, January 25, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

மேற்கு இலண்டன் சிறை முன் பாலஸ்தீன ஆதரவாளர்கள் போராட்டம்: பலர்...
by இளவரசி
மேற்கு இலண்டனில் ஈ-ஸ்கூட்டர் மோதி முதியவர் படுகாயம்: ஓட்டுநர் தப்பியோட்டம்
by இளவரசி
சஜித் பிரேமதாச மற்றும் ஐ.தே.க மூத்த உறுப்பினர்களுக்கு இடையில் சந்திப்பு...
by பூங்குன்றன்
யாழ். பாடசாலையொன்றில் சிவலிங்கத்தை அகற்றியதற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு
by பூங்குன்றன்
பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை நடைமுறையில் வைத்திருப்பதற்கான இழுத்தடிப்பு உத்தியா? | சுமந்திரன்
by பூங்குன்றன்
கடன் தொல்லை நீங்க வீட்டில் மணி பிளான்ட்டை வையுங்கள்
by இளவரசி
பால்மா தொடர்பான சந்தேகம்: பிரான்ஸில் இரண்டு குழந்தைகள் உயிரிழப்பு குறித்து...
by இளவரசி
ஆப்கானிஸ்தானில் பணியாற்றிய இங்கிலாந்து வீரர்கள் குறித்த ட்ரம்ப்பின் கருத்து சர்ச்சை!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமா நடிகர் ரவி மோகன் நடிக்கும் ‘கராத்தே பாபு’ படத்தின் டீசர் வெளியீடு.

நடிகர் ரவி மோகன் நடிக்கும் ‘கராத்தே பாபு’ படத்தின் டீசர் வெளியீடு.

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

தமிழ் திரையுலகின் பிரபல நடிகரான ரவி மோகன் கதையின் நாயகனாக – அரசியல்வாதியாக – நடித்திருக்கும் ‘கராத்தே பாபு ‘ எனும் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

‘டாடா’ எனும் வெற்றி படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் புதிய திரைப்படம் ‘கராத்தே பாபு’. இதில் ரவி மோகன், சக்தி வாசுதேவன், கே. எஸ். ரவிக்குமார், நாசர், காளி வெங்கட், விடிவி கணேஷ், சுப்பிரமணியம் சிவா, கவிதாலயா கிருஷ்ணன், பிரதீப் அண்டனி, சிந்து பிரியா உள்ளிட்ட ஏராளமான அறிமுகமான நட்சத்திரங்கள் நடித்திருக்கிறார்கள் கே. எழில் அரசு ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு சாம் சி எஸ் இசையமைத்திருக்கிறார்.

வடசென்னை அரசியல் மற்றும் அரசியல்வாதிகளின் வாழ்வியலை மையப்படுத்தி பொலிடிகல் என்டர்டெய்னராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா என்டர்டெய்ன்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் சுந்தர் ஆறுமுகம் தயாரித்திருக்கிறார்.

இப்படத்தின் இறுதி கட்டப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் இப்படத்தின் டீசர் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இதில் இடம் பிடித்திருக்கும் காட்சிகள் கடந்த காலங்களில் வட சென்னை பகுதியைச் சார்ந்த பிரபலமான அரசியல் வாதி ஒருவரின் வாழ்வியல் சம்பவங்களை தழுவி தயாராகி இருப்பது போல் காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதால்… ரசிகர்களிடம் படத்தைப் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது. அதிலும் தமிழக சட்டப்பேரவைக்கான பொது தேர்தல் களம் சூடான விவாதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் தருணத்தில் இந்த திரைப்படத்தில் இடம் பிடித்திருக்கும் காட்சிகள் அனைவரது கவனத்தையும் கவர்ந்திருக்கிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

மாய பிம்பம் | திரைவிமர்சனம்

ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் குரலில் ஒலிக்கும் ‘திருவாசகம்’ முதல்...

விஷால் – சுந்தர் சி கூட்டணியில் உருவாகும் ‘புருஷன் ‘

ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் குரலை உரக்க பேசும் ‘ரைஸ் ஆஃப் அசோகா’

ஜீ 5 டிஜிட்டல் தளத்தில் வெளியாகும் சமுத்திரக்கனியின் ‘தடயம்’

நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘லஷ்மி காந்தன் கொலை வழக்கு’ படத்தின்...

பிரபலமானவை

ஏஐ தொழில்நுட்பங்களையும் பயன்படுத்தி பயணிக்கும் இலக்கிய இதழ் மகாகவி | வதிலைப் பிரபா
வசந்த பஞ்சமி சந்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், புகம் அதிகரிக்கும் 
பளு வீரன் | சிறுகதை | தீபச்செல்வன்
உடலுக்கு வலிமையையும், அழகும் மினுமினுப்பும் தரும் சூரிய நமஸ்காரம்

ஆன்மீகம்

இந்த மாதங்களில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!
by இளவரசி
சோம்பேறித் தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற ராசிக்காரர்கள் யார்?
by இளவரசி
தை அமாவாசை பலன்: சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
எப்போதும் இளமையாக இருக்கும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி
பொங்கலுக்குப் பின் கோடீஸ்வர யோகம் பெறும் 3 ராசிகள்!
by இளவரசி

மகளிர்

உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் அழகுக்கலை!
by இளவரசி
நீங்கள் கையை கட்டி நிற்கும் விதம் என்ன சொல்லுகிறது?
by இளவரசி
வேலை – குடும்ப சமநிலை : பெண்களின் வெற்றிப் பாதை
by இளவரசி
இல்லற வாழ்க்கையை இனிமையாக்க உதவும் டிப்ஸ்கள்!
by இளவரசி
Walking செய்ய பெண்கள் அணிய வேண்டிய ஆடைகள்
by இளவரசி

சமையல்

முட்டை புளிக்குழம்பு – சாதத்துடன் சாப்பிட சூப்பரான ஒரு கிரேவி!
by இளவரசி
தைப் பொங்கல் ஸ்பெஷல்: சர்க்கரை பொங்கல் செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
பூண்டு வெங்காய சட்னி
by இளவரசி
ஹைதராபாத் சிக்கன் கிரேவி
by இளவரசி
சுவையான காலை உணவுக்கு முட்டையும் கீரையும் இருந்தா போதும்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
செரிமான பிரச்சினைக்கு உதவும் காய்கறிகள்
by இளவரசி
குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களின் தொப்பையை குறைக்க உதவும் வழிகள்!
by இளவரசி
ஆண்கள் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதன் ஆரோக்கியம்
by இளவரசி
செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள்!
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் ரவி மோகன் நடிக்கும் ‘கராத்தே பாபு’ படத்தின் டீசர் வெளியீடு.

by பூங்குன்றன்
மாய பிம்பம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் குரலில் ஒலிக்கும் ‘திருவாசகம்’ முதல் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
விஷால் – சுந்தர் சி கூட்டணியில் உருவாகும் ‘புருஷன் ‘
by பூங்குன்றன்
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் குரலை உரக்க பேசும் ‘ரைஸ் ஆஃப் அசோகா’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More