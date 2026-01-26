WhatsApp
Monday, January 26, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
போருக்குப்பின் இறந்தவன் | டர்சன்
ஏப்ரலில் வெளியாகும் மம்முட்டி – மோகன்லால் இணைந்து மிரட்டி இருக்கும்...
தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு வெளியிட்ட வடிவுக்கரசியின் ‘க்ரானி ‘...
போதைப்பொருள் உட்கொண்டு வாகனங்களை செலுத்திய 790 சாரதிகள் கைது
போதையில் வாகனங்களை செலுத்தும் சாரதிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை | பொலிஸ்...
வெளிநாட்டில் தலைமறைவாகியுள்ள குற்றவாளிகளை நாட்டிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை
ஒன்பது ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் இணைந்து பெரும் கடல்சார் காற்றாலை திட்டத்தில்...
இந்தியாவின் 77ஆவது குடியரசு தினம் – ‘ஆபரேஷன் சிந்தூர்’அணிவகுப்புடன் டெல்லியில்...
தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு வெளியிட்ட வடிவுக்கரசியின் 'க்ரானி ' படத்தின் முன்னோட்டம்

தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு வெளியிட்ட வடிவுக்கரசியின் ‘க்ரானி ‘ படத்தின் முன்னோட்டம்

written by பூங்குன்றன்
எதிர்வரும் முப்பதாம் திகதி முதல் உலகம் முழுவதும் படமாளிகையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் ‘க்ரானி’ எனும் திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இதனை தமிழ் திரை உலகத்தில் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பிரபலமான தயாரிப்பாளராக வலம் வரும் கலைப்புலி எஸ் தாணு- அவருடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டு படக் குழுவினருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்.

இயக்குநர் விஜய குமாரன் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள ‘க்ரானி: எனும் திரைப்படத்தில் வடிவுக்கரசி, திலீபன், சிங்கம் புலி, கஜ ராஜ், ஆனந்த் நாக் , அபர்ணா,  மாஸ்டர் கன்ஷ்யாம், தேவி சான்ட்ரியா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். ஏ.  மணிகண்டன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு டொக்டர் செல்லையா பாண்டியன் இசையமைத்திருக்கிறார். ஹாரர் திரில்லராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை விஜயா மேரி யுனிவர்சல் மீடியா நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் ரி. விஜயா மேரி தயாரித்திருக்கிறார்.

இப்படத்தின் முன்னோட்டத்தில் இடம் பிடித்திருக்கும் காட்சிகள் ஹாரர் திரைப்படங்களுக்கான வழக்கமான காட்சியுடனும், பின்னணி இசையுடனும் இடம் பிடித்திருப்பதால்… குறிப்பிட்ட ரசிகர்களை கவர்ந்திருக்கிறது.

