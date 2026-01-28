WhatsApp
Wednesday, January 28, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் மேஜிக் தொடரும் – இயக்குநர் லோகேஷ்...
by பூங்குன்றன்
நீண்ட பயணம் இனிதே நிறைவடைகிறது | பாடகர் அரிஜித் சிங்
by பூங்குன்றன்
ரணிலுக்கு எதிரான வழக்கு மீதான விசாரணை மார்ச் மாதம்!
by பூங்குன்றன்
சிவபூமி பாடசாலை தென்மராட்சியில் திறந்து வைப்பு
by பூங்குன்றன்
நாடளாவிய ரீதியில் விசேட சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கை – பலர் கைது!
by பூங்குன்றன்
காதலில் மனம் திறக்க தயங்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
by இளவரசி
உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
by இளவரசி
புயல் தாக்கம்: இங்கிலாந்து முழுவதும் பலத்த காற்று, கனமழை, வெள்ளம்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமாஇயக்குனர்கள் லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் மேஜிக் தொடரும் – இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ்

லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் மேஜிக் தொடரும் – இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
எங்களுடைய ஜீ ஸ்குவாட் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகும் ‘பென்ஸ்’ திரைப்படத்தின் மூலம் ரசிகர்களால் உருவாக்கப்பட்ட லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் தொடர்கிறது என இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

சமூக வலைதளங்களில் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் மீதான எதிர்மறை விமர்சனங்கள் குறித்து, அவர் விளக்கம் அளிப்பதற்காக பத்திரிக்கையாளர்களை சந்தித்து பேசியதாவது….

ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனத்துடன் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தம் காரணமாகவும்.. மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர்பில் இருக்கும் அல்லு அர்ஜுன் உடன் இணைந்து பணியாற்ற கிடைத்த வாய்ப்பின் காரணமாகவும் தற்போது அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் உருவாகும் திரைப்படத்தை இயக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன். இப்படத்தின் பணிகள் நிறைவடைந்ததும் கார்த்தி நடிப்பில் ‘கைதி 2’ படத்தினை இயக்க உள்ளேன்.

இடையே கிடைத்த ஓய்வு நேரத்தில் நண்பரும், இயக்குநருமான அருண் மாதேஸ்வரனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ‘D C’ படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டேன். அப்படத்தின் பணிகள் விரைவில் நிறைவடையும் என நம்புகிறேன்.

உண்மையை விவரிக்க வேண்டும் என்றால் இயக்குவதை விட நடிப்பது கஷ்டமாக உள்ளது. ஒரு அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே நடிக்க ஒப்புக்கொண்டேன். தொடர்ந்து நடிக்கும் எண்ணம் இல்லை. படங்களை இயக்குவதற்கு தான் முன்னுரிமை அளிப்பேன்.

போதை பொருள் பாவனைக்கு எதிராக தமிழக காவல்துறையினர் ஒருங்கிணைத்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில் பங்கு பற்றி  போதை பொருள் பாவனைக்கு எதிராக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறேன்.

‘கைதி 2’, ‘விக்ரம் 2’, ‘ரோலக்ஸ்’ மற்றும் எங்களுடைய தயாரிப்பில் தயாராகி வரும் ‘பென்ஸ்’ ஆகிய படங்கள் மூலம் ரசிகர்களால் உருவாக்கப்பட்ட லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் தொடர்கிறது” என்றார்.

பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

நீண்ட பயணம் இனிதே நிறைவடைகிறது | பாடகர் அரிஜித் சிங்

நடிகர் மோகன்லால் நடிக்கும் ‘L367 ‘

ஏப்ரலில் வெளியாகும் மம்முட்டி – மோகன்லால் இணைந்து மிரட்டி இருக்கும்...

தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு வெளியிட்ட வடிவுக்கரசியின் ‘க்ரானி ‘...

விஜய் சேதுபதி – ஜெயராம் – நகுல் – இணைந்து...

திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்

பிரபலமானவை

ஏஐ தொழில்நுட்பங்களையும் பயன்படுத்தி பயணிக்கும் இலக்கிய இதழ் மகாகவி | வதிலைப் பிரபா
பளு வீரன் | சிறுகதை | தீபச்செல்வன்
வசந்த பஞ்சமி சந்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், புகம் அதிகரிக்கும் 
திருகோணமலையில் கடத்தப்பட்ட மாணவன் நிட்டம்புவையில் மீட்பு..!

ஆன்மீகம்

தைப்பூசம் – முருகன் அருளைப் பெறும் சிறந்த நேரம்
by இளவரசி
இந்த மாதங்களில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!
by இளவரசி
சோம்பேறித் தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற ராசிக்காரர்கள் யார்?
by இளவரசி
தை அமாவாசை பலன்: சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
எப்போதும் இளமையாக இருக்கும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி

மகளிர்

உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் அழகுக்கலை!
by இளவரசி
நீங்கள் கையை கட்டி நிற்கும் விதம் என்ன சொல்லுகிறது?
by இளவரசி
வேலை – குடும்ப சமநிலை : பெண்களின் வெற்றிப் பாதை
by இளவரசி
இல்லற வாழ்க்கையை இனிமையாக்க உதவும் டிப்ஸ்கள்!
by இளவரசி
Walking செய்ய பெண்கள் அணிய வேண்டிய ஆடைகள்
by இளவரசி

சமையல்

கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு – தேங்காய் கொழுக்கட்டை!
by இளவரசி
முட்டை புளிக்குழம்பு – சாதத்துடன் சாப்பிட சூப்பரான ஒரு கிரேவி!
by இளவரசி
தைப் பொங்கல் ஸ்பெஷல்: சர்க்கரை பொங்கல் செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
பூண்டு வெங்காய சட்னி
by இளவரசி

மருத்துவம்

கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
செரிமான பிரச்சினைக்கு உதவும் காய்கறிகள்
by இளவரசி
குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களின் தொப்பையை குறைக்க உதவும் வழிகள்!
by இளவரசி
ஆண்கள் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதன் ஆரோக்கியம்
by இளவரசி

சினிமா

லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் மேஜிக் தொடரும் – இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ்

by பூங்குன்றன்
நீண்ட பயணம் இனிதே நிறைவடைகிறது | பாடகர் அரிஜித் சிங்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் மோகன்லால் நடிக்கும் ‘L367 ‘
by பூங்குன்றன்
ஏப்ரலில் வெளியாகும் மம்முட்டி – மோகன்லால் இணைந்து மிரட்டி இருக்கும் ‘பேட்ரியாட்’
by பூங்குன்றன்
தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு வெளியிட்ட வடிவுக்கரசியின் ‘க்ரானி ‘ படத்தின் முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள எழுத்தாளர் நெகிழ்ச்சி

by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்

