WhatsApp
Thursday, February 5, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

ஏக்கிய ராஜ்ய அரசியலமைப்பு தமிழருக்கு தீர்வல்ல | லண்டனில் கறுப்பு...
by பூங்குன்றன்
விஜய் அண்டனியின் ‘பூக்கி ‘ பட புதிய பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
அதிகூடிய வெற்றி இலக்கைக் கடந்த அணி என்ற சாதனையுடன் 19இன்...
by பூங்குன்றன்
‘டித்வா’ சூறாவளி இழப்பீடு வழங்கல் | ஜனாதிபதி நாளை கண்டி...
by பூங்குன்றன்
க .பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சையை பெப்ரவரி 17 முதல்...
by பூங்குன்றன்
இராணுவத்தினரை அரசாங்கம் கொச்சைப்படுத்துகின்றது | மகிந்த தரப்பு சாடல்!
by பூங்குன்றன்
சிக்கன் சாப்பிடுவதால் சிக்குன்குனியா வருமா?
by இளவரசி
வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமா விஜய் அண்டனியின் ‘பூக்கி ‘ பட புதிய பாடல் வெளியீடு

விஜய் அண்டனியின் ‘பூக்கி ‘ பட புதிய பாடல் வெளியீடு

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

நடிகர் அஜய் திஷான் கதையின் நாயகனாக நடித்திருக்கும் ‘பூக்கி’ எனும் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ‘புடிக்கல புடிக்கல..’ எனத் தொடங்கும் புதிய பாடலும், பாடலுக்கான காணொளியும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இயக்குநர் கணேஷ் சந்திரா ஒளிப்பதிவு செய்து இயக்கியிருக்கும் ‘பூக்கி ‘எனும் திரைப்படத்தில் அஜய் திஷான்,  ஆர் கே. தனுஷா, பாண்டியராஜன், சுனில், லட்சுமி மஞ்சு , இந்துமதி மணிகண்டன், ஆதித்யா கதிர், விவேக் பிரசன்னா, பிளாக் பாண்டி ஆகியோருடன் விஜய் அண்டனி சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருக்கிறார் .

விஜய் அண்டனி இசையமைத்து படத்தொகுப்பு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை விஜய் அண்டனி ஃபிலிம் கொர்ப்பரேஷன் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது. இந்தத் திரைப்படத்தை மீரா விஜய் அண்டனி வழங்குகிறார்.

எதிர்வரும் 13 ஆம் திகதியன்று உலகம் முழுவதும் படமாளிகையில் வெளியாகும் இந்த திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற ‘புடிக்கல புடிக்கல..’ எனத் தொடங்கும் பாடலும், பாடலுக்கான காணொளியும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த பாடலை பாடலாசிரியர் லாவரதன் எழுத பின்னணி பாடகர் சந்தோஷ்  ஹரிஹரன் மற்றும் பின்னணி பாடகி ருக்ஷார் பந்துக்யா ஆகியோர் இணைந்து பாடியிருக்கிறார்கள். இந்தப் பாடலுக்கான காணொளி வித்தியாசமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதால் ரசிகர்களின் கவனத்தை கவர்ந்து வருகிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

சசிகுமார் நடிக்கும் ‘ மை லார்ட்’ படத்தின் வெளியீட்டு திகதி...

சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்திற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் ‘வித் லவ் ‘...

ஜீவா நடிக்கும் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ படத்தின் வெற்றி விழா

டிஜிட்டல் தளத்திலும் சாதனை படைத்து வரும் விக்ரம் பிரபுவின் ‘சிறை’

கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்

லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் மேஜிக் தொடரும் – இயக்குநர் லோகேஷ்...

பிரபலமானவை

வட்டி விகிதங்களில் மாற்றமில்லை: இங்கிலாந்து வங்கி முக்கிய முடிவு
சிக்கன் சாப்பிடுவதால் சிக்குன்குனியா வருமா?
எனக்கு ஜனாதிபதி இல்லை | செ. சுதர்சன்
எப்ஸ்டீன் தொடர்பு குறித்து வருத்தம் தெரிவித்த தொழிலதிபர் பில் கேட்ஸ்

ஆன்மீகம்

காதலில் மனம் திறக்க தயங்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
by இளவரசி
வசந்த பஞ்சமி சந்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், புகம் அதிகரிக்கும் 
by இளவரசி
தைப்பூசம் – முருகன் அருளைப் பெறும் சிறந்த நேரம்
by இளவரசி
இந்த மாதங்களில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!
by இளவரசி
சோம்பேறித் தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற ராசிக்காரர்கள் யார்?
by இளவரசி

மகளிர்

பெண்களுக்கு பரிசளிக்கக்கூடிய பொருட்கள் இதோ!
by இளவரசி
உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் அழகுக்கலை!
by இளவரசி
நீங்கள் கையை கட்டி நிற்கும் விதம் என்ன சொல்லுகிறது?
by இளவரசி
வேலை – குடும்ப சமநிலை : பெண்களின் வெற்றிப் பாதை
by இளவரசி
இல்லற வாழ்க்கையை இனிமையாக்க உதவும் டிப்ஸ்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

குடும்பத்திற்கு ஏற்ற எண்ணெய் அளவு எவ்வளவு?
by இளவரசி
கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு – தேங்காய் கொழுக்கட்டை!
by இளவரசி
முட்டை புளிக்குழம்பு – சாதத்துடன் சாப்பிட சூப்பரான ஒரு கிரேவி!
by இளவரசி
தைப் பொங்கல் ஸ்பெஷல்: சர்க்கரை பொங்கல் செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
by இளவரசி
சிவப்பு ஆப்பிளா? பச்சை ஆப்பிளா? – ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
செரிமான பிரச்சினைக்கு உதவும் காய்கறிகள்
by இளவரசி

சினிமா

விஜய் அண்டனியின் ‘பூக்கி ‘ பட புதிய பாடல் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
சசிகுமார் நடிக்கும் ‘ மை லார்ட்’ படத்தின் வெளியீட்டு திகதி அறிவிப்பு
by பூங்குன்றன்
சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்திற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் ‘வித் லவ் ‘ பட நாயகன்...
by பூங்குன்றன்
ஜீவா நடிக்கும் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ படத்தின் வெற்றி விழா
by பூங்குன்றன்
டிஜிட்டல் தளத்திலும் சாதனை படைத்து வரும் விக்ரம் பிரபுவின் ‘சிறை’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்

by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.