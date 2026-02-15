நடிகர் புகழ் நடித்த ‘4 இடியட்ஸ்’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு

தமிழ் சினிமாவின் சிறிய முதலீட்டு தயாரிப்பாளர்களுக்கு பேராதரவு வழங்கி வரும் நடிகர் புகழ் கதையின் நாயகர்களில் ஒருவராக நடித்திருக்கும்’ 4 இடியட்ஸ்’ எனும் திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
அறிமுக இயக்குநர் சஜோ சுந்தர் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள ‘4 இடியட்ஸ் ‘ எனும் திரைப்படத்தில் புகழ், ப்ரக்யா நயன், ரவி மரியா, வின்சென்ட் அசோகன், ‘கும்கி’ அஸ்வின், இந்திரன், திடியன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள் யு கே செந்தில் குமார் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு சுபாஷ் முனி ரத்தினம் இசையமைத்திருக்கிறார் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை லட்சுமி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர்கள் டொக்டர் ஸ்ரீவத்சன் மற்றும் எம் .கோகுல் கிருஷ்ணன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருக்கிறார்கள்.
அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்து விரைவில் வெளியீட்டிற்காக காத்திருக்கும் இத்திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் திருப்பூர் சுப்ரமணியன், இயக்குநர்கள் எழில்- பொன்ராம்- ஆர் வி உதயகுமார்- நடிகர்கள் நாசர் – வீரா உள்ளிட்ட பலர் சிறப்பு அதிதிகளாக பங்கு பற்றினர்.
இந்நிகழ்வில் இயக்குநர் சஜோ சுந்தர் பேசுகையில், ” இப்படத்தின் கதையை திருப்பூர் சுப்பிரமணியனின் வழிகாட்டுதலுடன் லஷ்மி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனத்திடம் சொன்னேன். அதன் பிறகு நடிகர் புகழிடமும் சொன்னேன். அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தது. படத்தின் படப்பிடிப்பை திட்டமிட்டபடி 33 நாட்களில் நிறைவு செய்தேன். அனைத்து தரப்பினரும் ரசிக்கும் வகையில் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னராக உருவாகி இருக்கிறது” என்றார்.