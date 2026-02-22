நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பிளாக் கோல்டு’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு

தமிழ் சினிமாவின் வியாபாரத்தில் சிறிய அளவிற்கு நம்பிக்கை தரும் நட்சத்திரமாக வளர்ந்து வரும் நடிகர் வெற்றி கதையின் நாயகனாக நடித்திருக்கும் ‘பிளாக் கோல்டு’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து விட்டதாக படக் குழுவினர் பிரத்யேகப் புகைப்படத்தை மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர்.
இயக்குநர் தீரன் அருண்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘பிளாக் கோல்டு’ திரைப்படத்தில் வெற்றி, பிரியாலயா, லிவிங்ஸ்டன், துளசி, பிக் பாஸ் அபிராமி ,ஏ .வெங்கடேஷ், அருள் டி. சங்கர், விஜய் ரிவி ராமர், ஜீவா ரவி , அஜித் விக்னேஷ் , கராத்தே வெங்கடேஷ் ஜப்பான் குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். சந்தோஷ் குமார் வீராசாமி ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு கவாஸ்கர் அவினாஷ் இசையமைத்திருக்கிறார். எக்சன் திரில்லர் என்டர்டெய்னராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை எம் எம் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் எம். மூர்த்தி தயாரிக்கிறார்.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது. தற்போது படப்பிடிப்பு இந்திய தொழில்நுட்ப பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி, பார்வையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த நிலையில் இப்படத்தின் டீசர் விரைவில் வெளியிடப்படும் என படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.