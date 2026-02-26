WhatsApp
Thursday, February 26, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

நடிகர் மதும்கேஷ் நடிக்கும் ‘காதல் ரீசெட் ரிப்பீட்’ படத்தின் முன்னோட்டம்...
by பூங்குன்றன்
இந்துக்களின் பெருஞ்சமர் | மீண்டும் கொழும்பு மற்றும் யாழ்ப்பாண இந்துக்...
by பூங்குன்றன்
சுவிற்சர்லாந்து – இலங்கை 70 ஆண்டு இராஜதந்திர உறவு: “70...
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்தில் முதல் புவிவெப்ப மின் உற்பத்தி நிலையம்: 10,000 வீடுகளுக்கு...
by இளவரசி
மாரடைப்புக்கு முன் உடல் தரும் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் – புறக்கணித்தால்...
by இளவரசி
காதல் துணையின் அருகில் தூக்கம் வருவது ஏன்? – அது...
by இளவரசி
ஜெர்மனி சட்டமன்றத்தில் வரலாற்றுத் தீர்மானம்: இராணுவத்திற்கு தாக்குதல் ட்ரோன்கள் வழங்க...
by இளவரசி
தென் சீனக் கடலில் ஒரே நேரத்தில் 1,400 கப்பல்கள் –...
by இளவரசி

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகர் மதும்கேஷ் நடிக்கும் 'காதல் ரீசெட் ரிப்பீட்' படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

நடிகர் மதும்கேஷ் நடிக்கும் ‘காதல் ரீசெட் ரிப்பீட்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

written by பூங்குன்றன்
நடிகர் மதும் கேஷ் கதையின் நாயகனாக கதையின் நாயகர்களில் ஒருவராக நடித்திருக்கும் ‘காதல் ரீசெட் ரிப்பீட்’ திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இயக்குநர் விஜய் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘காதல் ரீசெட் ரிப்பீட்’ திரைப்படத்தில் மதும்கேஷ் , மாதுரி ஜெயின், அர்ஜுன் அசோகன், எம். எஸ். பாஸ்கர், ஜெயப்பிரகாஷ், விஜி சந்திரசேகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். அரவிந்த் கிருஷ்ணா ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைத்திருக்கிறார்.

ரொமாண்டிக் திரில்லராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை மாலி & மான்வி மூவி மேக்கர்ஸ்-  டி ஸ்டுடியோஸ்- சன்னி டென்வி புரொடக்ஷன் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்திருக்கிறது.

எதிர்வரும் மார்ச் மாசம் ஆறாம் திகதி உலகம் முழுவதும் பட மாளிகையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இதில் நினைவு திறன் இழப்பு பாதிப்பால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நாயகிக்கு இரண்டு காதல்கள் இருந்ததாக இரண்டு காதலர்களும் அவரிடம் தெரிவிக்க அப்ப பெண்ணுக்கு ஏற்படும் குழப்பங்களும் அது தொடர்பான சம்பவங்களும் ரசனையாக இடம் பிடித்துள்ளதால் முன்னோட்டத்திற்கு பெரும் ஆதரவு கிடைத்து வருகிறது.

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் வெளியான திரைப்படத்தின் சாயலில் இருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசை ரசிகர்களை படமாளிகைக்கு அழைத்து வரும் என திரையுலக வணிகர்கள் நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பூங்குன்றன்

