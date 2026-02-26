நடிகர் மதும்கேஷ் நடிக்கும் ‘காதல் ரீசெட் ரிப்பீட்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

நடிகர் மதும் கேஷ் கதையின் நாயகனாக கதையின் நாயகர்களில் ஒருவராக நடித்திருக்கும் ‘காதல் ரீசெட் ரிப்பீட்’ திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
இயக்குநர் விஜய் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘காதல் ரீசெட் ரிப்பீட்’ திரைப்படத்தில் மதும்கேஷ் , மாதுரி ஜெயின், அர்ஜுன் அசோகன், எம். எஸ். பாஸ்கர், ஜெயப்பிரகாஷ், விஜி சந்திரசேகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். அரவிந்த் கிருஷ்ணா ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைத்திருக்கிறார்.
ரொமாண்டிக் திரில்லராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை மாலி & மான்வி மூவி மேக்கர்ஸ்- டி ஸ்டுடியோஸ்- சன்னி டென்வி புரொடக்ஷன் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்திருக்கிறது.
எதிர்வரும் மார்ச் மாசம் ஆறாம் திகதி உலகம் முழுவதும் பட மாளிகையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
இதில் நினைவு திறன் இழப்பு பாதிப்பால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நாயகிக்கு இரண்டு காதல்கள் இருந்ததாக இரண்டு காதலர்களும் அவரிடம் தெரிவிக்க அப்ப பெண்ணுக்கு ஏற்படும் குழப்பங்களும் அது தொடர்பான சம்பவங்களும் ரசனையாக இடம் பிடித்துள்ளதால் முன்னோட்டத்திற்கு பெரும் ஆதரவு கிடைத்து வருகிறது.
ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் வெளியான திரைப்படத்தின் சாயலில் இருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசை ரசிகர்களை படமாளிகைக்கு அழைத்து வரும் என திரையுலக வணிகர்கள் நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.