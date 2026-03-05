WhatsApp
Thursday, March 5, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

லெஜன்ட் சரவணன் நடிக்கும் ‘லீடர் ‘ படத்தின் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ரி20 | இங்கிலாந்து களத்தடுப்பை தெரிவுசெய்தது; இந்தியா துடுப்பெடுத்தாடவுள்ளது
by பூங்குன்றன்
2026 – 2030 ஐந்தாண்டில் உயர் தர வளர்ச்சிக்கான புதிய...
by பூங்குன்றன்
மட்டக்களப்பில் 20 ஏக்கரில் சிறைக்கைதிகளினால் செய்கை பண்ணிய நெற்செய்கையின் அறுவடை
by பூங்குன்றன்
“இலங்கை எனது இரண்டாவது தாய்நாடு” | நரம்பியல் மாநாட்டில் இந்திய...
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்கா – இஸ்ரேல் தாக்குதலால் பாரம்பரிய சின்னங்கள் சேதம்: யுனெஸ்கோவிடம்...
by இளவரசி
ஈரான் மீதான போரை ஆதரிக்கமாட்டோம் – ஸ்பெயின் பிரதமர் உறுதி
by இளவரசி
இலங்கையின் பிரத்தியேக பொருளாதார வலயத்திற்குள் மற்றுமொரு ஈரான் கப்பல்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமா லெஜன்ட் சரவணன் நடிக்கும் ‘லீடர் ‘ படத்தின் டீசர் வெளியீடு

லெஜன்ட் சரவணன் நடிக்கும் ‘லீடர் ‘ படத்தின் டீசர் வெளியீடு

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

இந்திய நுகர்வோர் சந்தைகளில் முன்னணி முத்திரையாக திகழும் லெஜன்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரும், பிரபல நட்சத்திர நடிகருமான லெஜன்ட் சரவணன் கதையின் நாயகனாக நடித்திருக்கும் ‘லீடர்’ திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

தனித்துவமான இயக்குநர் ஆர். எஸ். துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள ‘லீடர்’ திரைப்படத்தில் லெஜன்ட் சரவணன், ஷாம், ஆண்ட்ரியா, சந்தோஷ் பிரதாப் ,பாயல் ராஜ்புத், லால் ,பிரபாகரன், அமிர்தா ஐயர், வி டி வி கணேஷ் ,இயல், ஐஸ்வர்யா, மரியம் ஜார்ஜ், ஆதித்யா கதிர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

எஸ். வெங்கடேஷ் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜிப்ரான் வைபோதா இசையமைத்திருக்கிறார்.  தந்தைக்கும் மகளுக்கும் இடையேயான பாசத்தை அதிரடி எக்சன் என்டர்டெய்னராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை லெஜன்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது.

எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் உலகம் முழுவதும் பட மாளிகையில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி ஆகிய இந்திய மொழிகளில் பான் இந்திய திரைப்படமாக வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இதற்காக சென்னையில் உள்ள கமலா பட மாளிகை  வளாகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்களின் முன்னிலையில் நடைபெற்ற பிரத்யேக நிகழ்வில் இப்படத்தின் டீசர் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த டீசரில் இடம் பிடித்திருக்கும் காட்சிகள் அனைத்தும் எக்சன் ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரும் விருந்தை வழங்குவதால் அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களின் கவனத்தை கவர்ந்திருக்கிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

யாஷ் நடிக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தின் வெளியீடும் தாமதம்

‘குளோபல் ஸ்டார்’ ராம்சரண் நடிக்கும் ‘ பெத்தி ‘ படத்தின்...

நடிகர் விமல் நடிக்கும் ‘வடம்’ படத்தின் இசை வெளியீடு

விஜய் தேவரகொண்டா – ராஷ்மிகா மந்தானா இணைந்து நடிக்கும் ‘ரணபாலி’...

நடிகையுடன் தொடர்பு | விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரி...

காதல் ‘கீதா கோவிந்தம்’ திருமணத்தில் முடிந்தது | ராஷ்மிகாவின் கரம்...

பிரபலமானவை

சிறைச்சாலையில் பிறந்து புகழ்பெற்ற கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் விரிவுரையாளராக | ஈழத்தமிழ்ப் பெண்ணின் சாதனை
ஈரான் மீதான போரை ஆதரிக்கமாட்டோம் – ஸ்பெயின் பிரதமர் உறுதி
லெஜன்ட் சரவணன் நடிக்கும் ‘லீடர் ‘ படத்தின் டீசர் வெளியீடு
அமெரிக்கா – இஸ்ரேல் தாக்குதலால் பாரம்பரிய சின்னங்கள் சேதம்: யுனெஸ்கோவிடம் ஈரான் முறைப்பாடு

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 26 பிப்ரவரி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணம்...
by இளவரசி
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 24 பிப்ரவரி 2026: இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் அவசரப்படுவதைத்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
by இளவரசி
செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் – தீர்த்தக்குட ஊர்வலத்துடன் விழா கோலாகலம்
by இளவரசி

மகளிர்

திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி

சமையல்

பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி

மருத்துவம்

அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி

சினிமா

லெஜன்ட் சரவணன் நடிக்கும் ‘லீடர் ‘ படத்தின் டீசர் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
யாஷ் நடிக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தின் வெளியீடும் தாமதம்
by பூங்குன்றன்
‘குளோபல் ஸ்டார்’ ராம்சரண் நடிக்கும் ‘ பெத்தி ‘ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் விமல் நடிக்கும் ‘வடம்’ படத்தின் இசை வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
விஜய் தேவரகொண்டா – ராஷ்மிகா மந்தானா இணைந்து நடிக்கும் ‘ரணபாலி’ படத்தின் முதல்...
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

எரிபொருளுக்கு நீளும் வரிசை… செயற்கைத் தட்டுப்பாடு இலங்கைத் தீவையே முடக்கும் அபாயம்… | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில் ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்த...
by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 59 | சித்திரமும் கைப்பழக்கம் | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
மொழிக்காய் உயிர் தந்தவர்களின் மண் இது… |   தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.