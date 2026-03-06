ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் :ஹேப்பி ராஜ் ‘படத்தின் வெளியீட்டு திகதி அறிவிப்பு

இசையமைப்பாளரும், நட்சத்திர நடிகருமான ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் கதையின் நாயகனாக முதன்மையான வேடத்தில் நடித்து ரசிகர்களை மகிழ்விக்கும் ‘ஹேப்பி ராஜ்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு திகதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் ஜெய வரதன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ஹேப்பி ராஜ்’ திரைப்படத்தில் ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார், ஸ்ரீ கௌரி பிரியா, அப்பாஸ், ஜார்ஜ் மரியான், பிரார்த்தனா, அதிர்ச்சி அருண், மதுரை முத்து, ரசூல் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.
மதன் கிறிஸ்டோபர் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார். காதலை மையப்படுத்தி பொழுது போக்கு அம்சங்களுடன் தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை பியான்ட் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது.
இப்படத்தின் அறிமுக காணொளியும், ‘ ஆடினே இருப்பேன்..’ எனும் முதல் பாடலும் வெளியாகி மில்லியன் கணக்கிலான பார்வையாளர்களின் வரவேற்பை பெற்று படத்தைப் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு எகிறி இருக்கும் நிலையில் இந்த திரைப்படம் எதிர்வரும் 27ஆம் திகதி முதல் உலகம் முழுவதும் படமாளிகையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
காதலர்களுக்கு இடையேயான புரிதலின்மை- சுய விருப்பம்- சுய அடையாளம்- நடிகர் அப்பாஸ் ரீ என்ட்ரி- தெறிக்கவிடும் பஞ்ச் டொயலாக்குகள் – ஹிட் சாங்ஸ் – என கொமர்சல் அம்சங்கள் அதிகம் இருப்பதால் இப்படத்தை முதல் நாள் முதல் காட்சியில் காண வேண்டும் என்ற ஆவல் ரசிகர்களிடத்தில் எழுந்திருக்கிறது.